В Марупе спилили охраняемый дуб: чиновнику стройуправы предъявлено обвинение

Уже сообщалось, что в среду, 26 октября, муниципальная полиция Марупского края получила информацию о возможном противоправном действии по вырубке охраняемого государством гигантского дуба на улице Кантора.

В ходе расследования было установлено, что сотрудник Стройуправы, рассматривая строительный проект, действовал вопреки должностной инструкции, то есть не проверил законность и обоснованность представленного проекта в соответствии с законами, нормативными актами и правилами Кабинета министров Латвии, сообщили агентству LETA в полиции.

Не был учтен тот факт, что дуб на улице Кантора, 115, является охраняемым государством деревом. В результате 27 июля 2021 года было выдано разрешение на строительство, разрешающее возведение на участке рядного дома.

В результате халатного поведения должностного лица окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 11 008 евро.

15 декабря 2023 года полиция передала дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против государственного служащего.

К подозреваемому были применены меры безопасности - запрет на выезд из страны и уведомление о смене места жительства.

В связи с вырубкой дуба в Марупе в отделе по экономическим преступлениям Государственной полиции ведется расследование еще одного уголовного дела.

Совладелец и член правления застройщика и строительного подрядчика проекта Dižozolu nami SIA Zeninvest Оскар Калниньш после спиливания дуба отрицал причастность к этому преступлению и утверждал, что строителей рядных домов на строительной площадке не было с апреля 2022 года, когда проекту было аннулировано разрешение на строительство.

Калниньш и Егор Гулбис владеют 50% долей капитала Zeninvest каждый, свидетельствует информация firmas.lv.

Следует отметить, что срубленное дерево также нельзя убирать, так как в нем поселились охраняемые муравьи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!