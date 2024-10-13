Видео Латвия не стала использовать приложение безопасности, подаренное Киевом. В чем причина?

"Я понимаю, что его нельзя использовать напрямую, один на один, как вы сказали, забирая приложение из Украины. Существует языковая проблема. Я не такой уж технический специалист, но различные способы взаимодействия с нашими общими системами также не так точны. И украинцы также улучшали и работали над ним с течением времени. И сейчас у нас есть похожее приложение 112, которое я могу посоветовать всем использовать. Там также есть информация об опасностях, если таковые имеются. Собственно говоря, сейчас такое приложение есть и в Латвии".

Латвия уже несколько лет пытается внедрить мобильное приложение, но до сих пор этого не произошло. Запущенным в начале этого года приложением 112, на создание которого было потрачено 5 миллионов евро, в настоящее время пользуются всего 63 000 человек в Латвии.

И его возможности не идут ни в какое сравнение с тем инструментом, который есть у Украины. В неофициальных беседах политики отмечают, что только после того, как в Латгале был сбит российский беспилотник, связь между министерствами внутренних дел и обороны немного оживилась, и что приложение можно использовать для информирования людей о подобных чрезвычайных ситуациях.

Герман Плиско, руководитель единого контактного центра Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD)

Используют ли вооруженные силы это как инструмент для сообщения о любых бедствиях или потенциальных угрозах?