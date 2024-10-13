По мере приближения тысячного дня войны Украина накопила огромный опыт организации жизни в условиях, когда российские ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды летают в небе каждый день. Приложение для телефона Kyiv Digital также подходит для условий военного времени. В мирное время оно служило единым инструментом, созданным мэрией, чтобы жители могли платить за квартиру, парковочные места, общественный транспорт. Но с 2022 года приложение спасает жизни самым непосредственным образом, сообщает программа Nekā personīga.
Видео ⟩ Латвия не стала использовать приложение безопасности, подаренное Киевом. В чем причина?
С помощью приложения жителей предупреждают о ракетных обстрелах, химических атаках, уровне радиации.
В этом году приложение завоевало несколько наград на главном форуме цифрового оборудования в Барселоне. Два года назад украинцы были готовы предоставить Латвии это приложение бесплатно в благодарность за помощь Латвии.
Но как выяснила программа, власти Латвии признали, что приложение, созданное во время войны и зарекомендовавшее себя, не отвечает потребностям Латвии.
Приложение Kyiv Digital один, а то и несколько раз в день предупреждает о готовящемся обстреле российской армии. А также дается инструкция, что делать.
"Обязательно не покидайте бомбоубежище, пока не будет получено подтверждение, что все в порядке. Заботясь о собственной безопасности, вы помогаете нашим защитникам защитить нашу страну и приближаете победу", - пишет приложение.
В Украине с первых часов войны были мобилизованы все возможные ресурсы. Гражданские тоже. Например, была создана сеть камер наблюдения, в том числе и и частные, чтобы следить за происходящим в городах.
Были разработаны и совершенно новые решения. Например, на вышках сотовой связи и в других местах были установлены микрофоны стоимостью в несколько сотен евро, которые отслеживают происходящее в воздушном пространстве. Они способны по звуку различать как снаряды, так и дроны. Это недорогая альтернатива миллиардам долларов, потраченным на радары, которые часто не могут обнаружить низколетящие объекты.
Петр Оленич - руководитель отдела цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Он отвечает за внедрение различных цифровых решений в столице Украины. Под руководством Оленича было создано приложение Kyiv Digital, которое сейчас есть в телефоне почти у каждого киевлянина.
В нем содержатся точные указания по бомбоубежищам, зарядным устройствам для электроприборов. Приложение отправляет оповещения в случае ракетных атак или атак дронов, даже если на телефоне отключен звук. Он также контролирует и предупреждает о радиационном и химическом загрязнении.
Кроме того, в приложении можно оплачивать и пользоваться всеми услугами, которые предлагает город. В этом году на Mobile World Congress в Барселоне, главном мировом событии в сфере цифровизации, приложение Kyiv Digital было признано главным инновационным решением в городской среде.
Алексей и Богдан создали ассоциацию помощи украинским солдатам и детям. Пожертвования собираются в Старой Риге. Сам Алексей воюет против российской армии с 2014 года. Его друзья сейчас воюют в Курске. На этой неделе он получил видео с поля боя, на котором видны тела нескольких его знакомых. Оба утверждают, что гражданские лица используют приложение Kyiv Digital 24 часа в сутки.
Алексей, представитель общества "Загін Небайдужих":
Эта программа очень популярна в Украине, к сожалению. Пока идет война. Когда война закончится, она отойдет на второй план, потому что все хотят жить в мире.
Писательница и журналист из Киева, переехавшая в Ригу, считает, что украинское цифровое приложение помогает жителям Киева спасать жизни.
Марина Воротинцева, писательница и журналистка из Киева
Во время полномасштабной войны основная цель и преимущество этого приложения - предоставлять жителям актуальную информацию о том, что происходит в городе. Например, ракетная атака или атака беспилотника, или что-то произошло и трасса перекрыта машиной скорой помощи или полицией. Жители получают эту информацию за считанные секунды. Возможна передача воздушных тревог как днем, так и ночью. Если где-то произошел сильный пожар, то можно перепланировать свой путь на работу. Это очень полезная вещь.
В 2022 году, когда Латвия одной из первых оказала военную помощь украинцам, многие чиновники ездили в Киев, в том числе и тогдашнее руководство Риги. Бывший вице-мэр столицы рассказывает, что во время неформальной встречи украинцы заявили, что готовы представить Латвии приложение Kyiv Digital. Со всеми инструментами доступа. Позже это было официально подтверждено.
Эдвард Смилтенс, депутат Сейма (Объединенный список):
В Киеве в середине января 2023 года у меня были переговоры, с подробным уточнением того, что приложение передается со всеми кодами. Полный объем с полными правами использования. Если надо, мы можем перепрограммировать что-то, можем часть взять, можем сделать что-то лучше, и тогда было условие "отдать".
Переговоры начались с Министерством внутренних дел, а также с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM), которое отвечает за внедрение цифровых инструментов в государственном управлении. Была идея, что украинское пожертвование могло бы послужить основой для создания решения для гражданской обороны и можно было попытаться объединить в нем латвийские муниципалитеты. Но этим планам помешало отставка правительства Кришьяниса Кариньша.
Марис Спринджукс, депутат Сейма (Объединенный список):
"Мы начали изучать возможность создания модели, в которой муниципалитеты не создавали бы свое собственное решение, создавая единую систему распределения задач. Например, если Елгава продвинулась дальше, то остальные перенимают ее опыт, а Министерство внутренних дел не будут создавать свои отдельные системы, такие как сотовая связь, оповещение или единая телефонная система 112 в системе здравоохранения. Все это можно интегрировать в единую модель, масштабировать, и таким образом мы, как общество, создадим более качественный продукт за меньшие деньги".
Как удалось выяснить программе, Латвия до сих пор не приняла украинский подарок. Поэтому более широкого изучения того, какие из ее решений можно было бы перенять и использовать, не произошло.
В МВД пришли к выводу, что закон не позволяет внедрять цифровые решения, созданные за пределами Евросоюза и НАТО. VARAM решил, что такие решения - это не то, что нужно Латвии.
Дмитрий Трофимов, государственный секретарь Министерства внутренних дел Латвии
"Во всяком случае, этому уделялось внимание на всех возможных уровнях экспертизы, и мы также обратились к политическому и административному руководству VARAM в тот момент, когда поняли, что это, по сути, решение для муниципальных служб. Насколько нам известно, этому также было уделено внимание. Каково их решение по этому поводу, вам, наверное, следует у них спросить".
Инга Берзиня, министр VARAM ("Новое Единство")
"Я понимаю, что его нельзя использовать напрямую, один на один, как вы сказали, забирая приложение из Украины. Существует языковая проблема. Я не такой уж технический специалист, но различные способы взаимодействия с нашими общими системами также не так точны. И украинцы также улучшали и работали над ним с течением времени. И сейчас у нас есть похожее приложение 112, которое я могу посоветовать всем использовать. Там также есть информация об опасностях, если таковые имеются. Собственно говоря, сейчас такое приложение есть и в Латвии".
Латвия уже несколько лет пытается внедрить мобильное приложение, но до сих пор этого не произошло. Запущенным в начале этого года приложением 112, на создание которого было потрачено 5 миллионов евро, в настоящее время пользуются всего 63 000 человек в Латвии.
И его возможности не идут ни в какое сравнение с тем инструментом, который есть у Украины. В неофициальных беседах политики отмечают, что только после того, как в Латгале был сбит российский беспилотник, связь между министерствами внутренних дел и обороны немного оживилась, и что приложение можно использовать для информирования людей о подобных чрезвычайных ситуациях.
Герман Плиско, руководитель единого контактного центра Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD)
Используют ли вооруженные силы это как инструмент для сообщения о любых бедствиях или потенциальных угрозах?
"Вооруженные силы будут использовать это. Если мы опять говорим о дроне, то когда будет достоверная информация, что это за дрон, что это действительно военный дрон, куда он движется, возможное направление, падение. Тогда люди получат срочное сообщение об этом. Как скоро это будет - на данный момент это еще в проекте".
В отличие от VARAM и МВД, Гинтс Рейнсонс, отвечающий за гражданскую безопасность Риги, считает, что созданный украинцами инструмент - отличный пример, на основе которого можно создать приложение, если не для всей Латви, то хотя бы для Риги.
Его управление начало заниматься этим, потому что это давно назрело. И если Латвия так и не получит приложение Kijiv Digital, то Риге придется создавать его на свои деньги.
Гинтс Рейнсонс, отвечающий за гражданскую безопасность Риги:
"Приложение действительно очень хорошее, и именно на основе этого предложения в феврале этого года был подписан меморандум мэров о сотрудничестве в области информационных технологий и дигитализации между Киевом и Ригой. В данный момент эти функции расписаны, и определено, какие модули необходимо разработать после получения кода. Или мы разрабатываем этот код. Если по какой-то причине код для приложения не будет получен, то нам придется выйти на рынок, организовать конкурс и самим создавать приложение".
Почему не происходит передача приложения Kijiv Digital на данный момент неясно. Не исключено, что IT-предприниматели, связанные с политическими партиями, в этом не заинтересованы. Стоит отметить, что при ее разработке украинцы также использовали опыт Израиля, чьи военные цифровые решения являются одними из лучших в мире.
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