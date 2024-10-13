Почему вооруженные силы не сбили российский беспилотник, оснащенный взрывчаткой, почему не предупредили ответственных за гражданскую оборону? Это лишь некоторые из вопросов, оставшихся без ответа после падения в Резекненском крае запущенного Россией беспилотника, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Программа: армия узнала о падении российского дрона в Латгале от полиции
Дроны стали обычным явлением в войне России против Украины. Один из дронов типа типа Shahed, который в российском производстве называется "Герань-2", снаряженный взрывчаткой, вероятно, дезориентированный на поле боя, долетел до Латвии утром 7 сентября.
Судя по видео, дрон упал около девяти тридцати утра. В 9:57 житель волости Гайгалавас позвонил в 112 по поводу неизвестного упавшего объекта.
Когда репортер Латвийского телевидения позвонил жителю 9 сентября, он подтвердил, что сообщил о случившемся, но был немногословен.
"Я слышал, просто направление показали, меня там даже не было. Поскольку я не знаю, вы должны спросить у тех, кто там служит, чтобы они сами вам рассказали. Потому что я там не был. (...) Говорите с ними, я не буду комментировать, я даже не хочу знать такие вещи", - сказал Волдемар, житель волости Гайгалавас.
Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел программе Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?") содержание звонка было следующим:
"Сначала он услышал звук, похожий на звук мотоцикла, затем звук стал очень громким, он увидел неизвестный объект без крыльев, длиной около 3 м, вытянутой формы на высоте около 50 м. В момент падения с обеих сторон был виден столб дыма, который затем быстро исчез. Предмет упал где-то на лугу недалеко от адреса, указанного жителем".
Утром 7 сентября менее чем в сорока километрах (по прямой) высшее армейское руководство и президент государства Эдгар Ринкевич посетили Карсавский край в рамках военных учений Namejs.
Об инциденте президенту сообщил командующий вооруженными силами Леонид Калниньш около полудня, то есть когда беспилотник уже упал.
Когда командующего Национальными вооруженными силами (NBS) Леонида Калниньша на пресс-конференции 9 сентября спросили, почему беспилотник не был уничтожен [до падения], он ответил:
"Мы отслеживали ситуацию с самого начала, когда его увидели еще в соседней стране, и уже начали за ним следить. Во-вторых, чтобы принять решение об уничтожении, нужно быть абсолютно уверенным, что это такое".
Несколько несвязанных источников подтвердили программе, что именно описанный звонок на номер 112 стал первой информацией о прибытии дрона в Латвию. Его путь был прослежен, насколько это было возможно, постфактум, путем просмотра радиолокационных записей.
Когда программа De facto спросила командующего NBS Леонида Калниньша, чьей идеей было скрыть тот факт, что армия узнала о сбитом беспилотнике от полиции, тот ответил: "Нет, все ... сказали правду, и мы действительно контролируем воздушное пространство. Мы знаем воздушное пространство в соответствии с возможностями, которые у нас есть, и это то, что изложено в нашем аудите здесь и в нашем отчете для Министерства обороны".
Все детали инцидента, поминутно - записи радаров, принятые решения, уже сделанные и необходимые улучшения - на этой неделе, спустя месяц после инцидента, были заслушаны и проанализированы Советом национальной безопасности во главе с президентом.
Понятно, что дрон не был намеренно запущен в в Латвию. Но самые большие ошибки были допущены при общении с общественностью, в том числе утверждалось, что у дрона нет враждебных намерений.
"Да, именно поэтому мы очень четко сказали, как и Министерство обороны в своем заявлении после заседания Совета, что самые большие ошибки были допущены в разговоре с общественностью, и нам нужно быть немного яснее и честнее", - сказал президент Эдгар Ринкевич.
На вопрос, кто принял решение так общаться и делать вид, что дрон заметили еще до его падения, министр обороны Андрис Спрудс ответил:
"Я бы все еще хотел вникнуть в детали, но я хотел бы подчеркнуть, что, как я уже сказал, возможности ограничены. Возможности есть, но они ограничены. Понятно, что это трудно заметить, но в то же время NBS действует в соответствии со своими процедурами. Если говорить о конкретной коммуникации, то, как я уже говорил, в субботу уже была рабочая группа по вопросу о том, как мы собираемся информировать общественность к тому, что мы делаем с этой деактивацией, и в какой момент мы собираемся информировать общественность более подробно".
На уточняющий вопрос журналистов о том, кто решил соврать, министр ответил, что "вы задаете вопрос с достаточно сильной формулировкой".
И на первой после инцидента пресс-конференции, и потом представители армии не скрывали, что существующими радарами отследить дроны сложно. Кроме того, при их обнаружении система отображает точку, но убедиться, что это дрон, а не птицы или туча можно только посмотрев физически.
Теперь, в том числе благодаря изменившемуся приказу по уточнению обнаруженных радаром мелких объектов, дежурившие здесь истребители союзников поднимались в воздух несколько раз. Однако на аэродроме Лиелварде они пробудут до декабря, когда запланировано их возвращение на базу в Шяуляй.
"В тот момент у нас была проблема в приграничной зоне с этими маленькими целями. И здесь я буду честен и скажу, что на данный момент во многих, я бы сказал, почти во всех странах НАТО, это одна из самых больших проблем - именно маленькие цели", - отметил командующий ВВС полковник Виестурс Масулис.
После инцидента на границе Латвии были установлены мобильные радары ближнего наблюдения для обнаружения дронов. Они монтируются на специальной автомобильной платформе. Вместе с радарами к границе также переброшено несколько боевых групп с мобильными зенитными ракетами RBS70, которые можно использовать для сбивания замеченных дронов.
Теперь цепочка принятия решений сокращена, а процедуры уточнены или созданы заново, например, в сотрудничестве с Агентством гражданской авиации. Причем сделали их очень быстро, буквально за пару дней. В рамках нового режима чрезвычайной ситуации при выявлении цели они совместно создадут безопасную зону, свободную от других объектов, чтобы не было риска сбить что-либо, кроме дрона.
Следующим шагом будет проверка того, как это работает, в комплексных учениях с другими службами.
"Затем мы смоделируем залет беспилотника в Латвию, а затем все уровни, от министра до стрелка и оператора ракеты, разыграют это на учениях, проверят, работает ли этот алгоритм у нас, где еще нужны какие-то дополнения или улучшения", - сказал командующий ВВС.
Ситуация должна существенно улучшиться, когда в Латвию будут доставлены уже заказанные ракетные комплексы вместе с радарами высокого разрешения и элементами управления войсками. Это может случиться в быть в 2026году.
Страны Балтии, учитывая, что они расположены на восточном фланге НАТО, пытаются добиться необходимости ускорить поставки.
"Я уже сказал, что это было своего рода стресс-тестом для всех. Мы смогли оценить ситуацию и теперь улучшили ее, как в плане наших собственных возможностей, так и в плане осведомленности, присутствия НАТО, информирования общественности - вот основные задачи, которые сразу же были поставлены и которые были решены в ходе оценки того, как нам нужно двигаться дальше", - рассказал министр обороны.
По завершении оценки инцидента и мер реагирования не предполагается принятие дальнейших решений об ответственности конкретных должностных лиц.
Президент отмечает, что "не так уж много решений можно было принять", а ошибки, допущенные после инцидента, признаны, а "почесывание головы" не поможет наладить работу.
"Я бы сказал так: мы не можем исключить инцидент. Сейчас действительно многое сделано. Но самый главный механизм ответственности - если что-то подобное повторится, как отреагирует система. Вот тогда, если сбоев будет больше, у нас будет очень хороший повод говорить об ответственности многих людей. Сейчас, возможно, - это было неправильно, мы должны это признать, мы должны это исправить, мы понимаем, что идет гибридная война. И мы готовы к действиям", - сказал президент Латвии.
Во многом то, что уже начато, ляжет на плечи нового командующего. Второй срок полномочий Леонида Калниньша закончится в январе. Согласно процедуре, министр обороны рекомендовал президенту четырех потенциальных кандидатов. Президент не называет имен, но говорит, что кандидаты отличные, выбор будет непростым.
Программе известно, что это в "финале" остались командующий Земессардзе Каспар Пуданс и начальник Генштаба Георг Керлинc.
Кандидата на пост командующего NBS, за которого еще должен будет проголосовать Сейм, президент обещает назвать во второй половине ноября.
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