Программа: армия узнала о падении российского дрона в Латгале от полиции

"Да, именно поэтому мы очень четко сказали, как и Министерство обороны в своем заявлении после заседания Совета, что самые большие ошибки были допущены в разговоре с общественностью, и нам нужно быть немного яснее и честнее", - сказал президент Эдгар Ринкевич.

"Я бы все еще хотел вникнуть в детали, но я хотел бы подчеркнуть, что, как я уже сказал, возможности ограничены. Возможности есть, но они ограничены. Понятно, что это трудно заметить, но в то же время NBS действует в соответствии со своими процедурами. Если говорить о конкретной коммуникации, то, как я уже говорил, в субботу уже была рабочая группа по вопросу о том, как мы собираемся информировать общественность к тому, что мы делаем с этой деактивацией, и в какой момент мы собираемся информировать общественность более подробно".