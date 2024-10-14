В данный момент проводится оценка.

Срок проверки лица составляет три месяца, однако, если по объективным причинам трехмесячный срок соблюсти невозможно, руководитель учреждения госбезопасности может продлить его еще на три месяца, сообщив об этом лицу.

В ходе проверок VDD всесторонне оценивается надежность претендентов и способность хранить гостайну, указали в службе.

После оценки VDD информирует о принятом решении как претендента, так и учреждение, инициировавшее проверку.

Пляжный волейболист Самойлов был избран на должность, на которую в целом претендовали 13 человек, в ходе открытого конкурса. Свои обязанности он начал исполнять 10 июля этого года.

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