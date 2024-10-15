По-прежнему низкая инфляция в мире не означает, что в том же направлении движется и латвийский рынок продовольствия. Здесь каждый месяц в статистике отмечен новым и более резким скачком цен. TVNET+ сравнил изменения цен как здесь, так и в мире в целом, чтобы понять, насколько обоснованно наш потребитель все больше платит за то, что необходимо ежедневно.

Принимая во внимание, что продукты питания в Латвии - самая большая позиция расходов домашних хозяйств, изменения в ценах на них ощутимо влияют и на общие финансовые возможности жителей нашей страны. В этом случае радоваться фактически нечему, так как рост цен не заметить сложно. В сентябре этого года по сравнению с прошлым месяцем продукты питания в Латвии подорожали на 4,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Еще месяцем раньше - в августе - рост в годовом выражении был на процент меньше - 3,5%, что и так очень много. Для сравнения - еще в апреле годовая инфляция в индустрии продуктов питания составила всего 0,6%.