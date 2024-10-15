Рига планирует сдать на 30 лет в аренду Видземский рынок, сообщил во вторник, 15 октября, представитель компании Rīgas nami на заседании Комитета городского имущества Рижской думы.
Видземский рынок в Риге сдадут в аренду на 30 лет: какие условия выдвинуты претендентам?
Недвижимость по улице Бривибас, 90А состоит из земельного участка площадью 20 028 квадратных метров и находящихся на нем построек, в том числе двух исторических торговых павильонов.
На заседании комитета было объявлено, что два потенциальных инвестора проявили интерес к аренде территории.
Арендатор должен будет обеспечить сохранение статуса Видземского рынка.
В настоящее время планируется, что к претенденту на аренду территории рынка будет предъявляться ряд требований, например, трехлетний опыт работы в сфере управления недвижимости.
Претенденты должны будут представить справку из кредитного учреждения или финансового учреждения, подтверждающую наличие свободных денежных средств у участника аукциона или наличие кредитных ресурсов на сумму не менее 15 миллионов евро.
Инвесторам предстоит восстановить исторические здания, повысив их энергоэффективность, а также привести в порядок и благоустроить территорию.
Планируется, что здания должны быть приведены в порядок в течение пяти лет с момента заключения договора аренды.
Арендатор Видземского рынка должен будет обеспечить наличие и доступность общественного пространства не менее 12 часов в день.
В общественном пространстве рынка будет запрещена парковка, а зеленая площадь в центре участка должна быть превращена в зеленое и естественное общественное пространство с зелеными насаждениями, скамейками, кранами с питьевой водой, инфраструктурой для детей и т.д.
Комитет городского имущества Рижской думы поддержал аренду рынка и разработанные условия аукциона.
Депутаты также выразили желание ознакомиться с окончательным вариантом условий аренды прямо перед аукционом.
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