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Видземский рынок в Риге сдадут в аренду на 30 лет: какие условия выдвинуты претендентам?

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Рынок. Иллюстративное фото
Рынок. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Рига планирует сдать на 30 лет в аренду Видземский рынок, сообщил во вторник, 15 октября, представитель компании Rīgas nami на заседании Комитета городского имущества Рижской думы.

Недвижимость по улице Бривибас, 90А состоит из земельного участка площадью 20 028 квадратных метров и находящихся на нем построек, в том числе двух исторических торговых павильонов.

На заседании комитета было объявлено, что два потенциальных инвестора проявили интерес к аренде территории.

Арендатор должен будет обеспечить сохранение статуса Видземского рынка.

В настоящее время планируется, что к претенденту на аренду территории рынка будет предъявляться ряд требований, например, трехлетний опыт работы в сфере управления недвижимости.

Претенденты должны будут представить справку из кредитного учреждения или финансового учреждения, подтверждающую наличие свободных денежных средств у участника аукциона или наличие кредитных ресурсов на сумму не менее 15 миллионов евро.

Инвесторам предстоит восстановить исторические здания, повысив их энергоэффективность, а также привести в порядок и благоустроить территорию.

Планируется, что здания должны быть приведены в порядок в течение пяти лет с момента заключения договора аренды.

Арендатор Видземского рынка должен будет обеспечить наличие и доступность общественного пространства не менее 12 часов в день.

В общественном пространстве рынка будет запрещена парковка, а зеленая площадь в центре участка должна быть превращена в зеленое и естественное общественное пространство с зелеными насаждениями, скамейками, кранами с питьевой водой, инфраструктурой для детей и т.д.

Комитет городского имущества Рижской думы поддержал аренду рынка и разработанные условия аукциона.

Депутаты также выразили желание ознакомиться с окончательным вариантом условий аренды прямо перед аукционом.

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