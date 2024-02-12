"РИГА ЗА 15 МИНУТ" ⟩ Ступеньки для корги и небанальный фуд-корт - изучаем Агенскалнский рынок

Сегодня мы отправились на Агенскалнский рынок (латыш. Āgenskalna tirgus) - крупнейший рынок Пардаугавы. Здание рынка, построенное из красного кирпича, является ярким образцом рижского рационального модерна.

В 2018 году братья Карлис и Мартиньш Дамбергсы подали заявку на аукцион на право аренды Агенскалнского рынка сроком на 30 лет. Ремонт и реконструкция рынка заняли четыре года и в мае 2022 года состоялось торжественное открытие отреставрированного рынка. В 2025 году Агенскалнский рынок будет отмечать 100-летие со дня открытия.

Концепт Агенскалнского рынка был задуман так, чтобы пригласить на него редких представителей фуд-индустрии, чтобы сделать это место уникальным. Сказать, что задумка осуществилась, это не сказать ничего!

Галерея: Агенскалнский рынок

Проводником RUS TVNET по Агенскалнскому рынку стала Лия Шендо, показавшая, что посещение рынка может быть увлекательным и очень вкусным!

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