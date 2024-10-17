В Риге с новой программой выступит стендап-комик Идрак Мирзализаде

Хотим напомнить, что Идрак - резидент Stand Up Club #1, автор и участник проектов "Не все так однозначно", "ВечерВечер", "Порараз Бирацца", "Разгоны", участник шоу "Открытый микрофон", Stand Up на ТНТ и др.

В 2018 году в конце выступления в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале произнёс политический лозунг, из-за чего у канала были проблемы. А в 2021 году Идрака выгнали из России за шутку!

Идрак Мирзализаде - комик, который ищет проблемы, говорит обо всём, о чем хочет. Цель этого тура - добиться полной отмены у всех людей в мире.

Дресс-код на концерт: любой, но желательно что-то леопардовое.

Когда? 25 октября в 19:00 (вход с 18:15);

25 октября в 19:00 (вход с 18:15); Где? Рига, Kinogalereja K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85.

Билеты на сайте ticketshop.lv.

P. S. До начала мероприятия работает бар, просьба приходить хотя бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале.

Фото: Пресс-фото

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