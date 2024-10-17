Из Риги вывезли 55 000 тонн находящихся под санкциями российских минеральных удобрений

Это уже четвертая партия замороженных в Латвии российских минеральных удобрений, которая принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС. Предыдущие три партии общим объемом 75 000 тонн были отправлены в Кению, Зимбабве и Нигерию в 2023 году.

МИД отмечает, что Всемирная продовольственная программа ООН продолжает организовывать вывоз из Латвии оставшихся 72 000 тонн минеральных удобрений, на которые распространяются санкции, чтобы помочь тем странам, которые больше всего в них нуждаются.

Как отмечает министерство, пользуясь тем, что процесс согласования назначения пожертвований занимает много времени, Россия продолжает распространять свою военную пропаганду, необоснованно обвиняя Латвию и ЕС в целом в блокировании пожертвований грузов минеральных удобрений и подвергая страны с низким уровнем продовольственной безопасности риску отсутствия продовольственной безопасности.

Как сообщалось, 6 декабря 2022 года правительство откликнулось на призыв ООН смягчить негативные последствия войны России в Украине и помочь в преодолении продовольственного кризиса в Африке, Латинской Америке и Южной Азии.

Правительство поддержало передачу минеральных удобрений, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС, через Всемирную продовольственную программу ООН.

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