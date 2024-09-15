Почему судно с удобрениями, попавшими под санкции ЕС, стоит в Рижском заливе больше двух лет?

Как ранее сообщалось, находящийся на судне хлористый калий принадлежит компании, на которую распространяются санкции, введенные против Мазепина, российского бизнесмена, близкого к Кремлю.

Судно Asian Majesty прибыло в Рижский порт из Санкт-Петербурга примерно через неделю после вторжения России в Украину, частично загруженное. Рижский терминал удобрений продолжил заполнять его хлористым калием, и с 5 марта 2022 года судно находится в Рижском заливе с грузом удобрений.

ЕС наложил санкции на Мазепина, под чьим контролем находится как упомянутый терминал, так и зарегистрированная на Маврикии компания United Fertilizers Company Limited, которой принадлежит груз на судне. Его стоимость задекларирована в размере около 17 миллионов долларов.

Судно принадлежит компании, зарегистрированной в Сингапуре, и на него и его экипаж санкции не распространяются. Оно могло бы покинуть территорию Латвии, если бы на нем не содержался груз, который считается замороженным экономическим ресурсом. В отличие от других случаев, здесь нет какого-то покупателя, не связанного санкциями, который бы ждал груз в другом месте.

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