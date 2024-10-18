Начато производство сырочка Kārums, выбранного латвийцами

Как сообщает производитель - Food Union - латвийцы захотели увидеть на прилавках магазинов и в своих холодильниках черничный сырочек. Источником вдохновения для рецепта нового Kārums стал ранее хорошо известный и популярный черничный сырок, который несколько лет не производился, но остался в памяти любителей творожных лакомств.



Новинка уже поступила в продажу. Инвестиции, вложенные в разработку и вывод нового продукта на рынок, составляют около 75 тысяч евро.