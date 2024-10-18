Весной этого года в честь 30-летия символа популярного бренда Kārums - вороны - производитель провел специальное голосование Svinam KRĀ! В итоге латвийские лакомки определили новый вкус творожного сырочка.
Начато производство сырочка Kārums, выбранного латвийцами
Как сообщает производитель - Food Union - латвийцы захотели увидеть на прилавках магазинов и в своих холодильниках черничный сырочек. Источником вдохновения для рецепта нового Kārums стал ранее хорошо известный и популярный черничный сырок, который несколько лет не производился, но остался в памяти любителей творожных лакомств.
Новинка уже поступила в продажу. Инвестиции, вложенные в разработку и вывод нового продукта на рынок, составляют около 75 тысяч евро.
За шесть недель голосования 19 000 гурманов создали 47 000 вариантов творожного сырка. Третьим по популярности оказался сырок капучино с орешками в шоколадной глазури (5407 голосов), второе место занял сырок со вкусом тирамису с наполнителем из соленой карамели в карамельной глазури (7941 голос), а лидером голосования стал черничный сырок с черникой в шоколадной глазури - 11 302 голоса.
Теперь в ассортименте Kārums имеются творожные сырочки 16 вкусов.
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