Творожные сырочки Kārums нравятся многим. Однако на прошлой неделе латвийские лакомки были шокированы, узрев цены на любимый продукт. Во многих торговых сетях сырочки Kārums продавались по 0,52 евро. TVNET+ выяснил, в чем причина такого роста и что с ценами будет дальше?
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Почему так выросли цены на сырочки Kārums?
Отметим, что в латвийских торговых сетях творожные сырочки довольно часто продаются по акции. Автор подняла старые чеки, чтобы отследить динамику цен.
Цены на ванильные сырочки Kārums в интернет-магазине Barbora
- 19 августа 2024 года: 0,52 €
- 3 июня 2024 года: 0,35 €
- 15 апреля 2024 года: 0,35 €
- 26 февраля 2024 года: 0,33 €
- 5 февраля 2024 года: 0,33 €
- 2 октября 2023 года: 0,20 €
- 29 августа 2023 года: 0,25 €
Как видим, цены за год слегка изменились. Конечно, некорректно сравнивать акционную цену с регулярной (на прошлой неделе в сетях Maxima, Rimi и top! акции на ванильные сырочки Kārums не было, сейчас цены также высокие), однако в благодатное время лета и осени 2023 года полная цена лакомства тоже была ниже, чем сейчас.