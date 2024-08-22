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Почему так выросли цены на сырочки Kārums?

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Цены на сырочки Kārums шокировали лакомок
Цены на сырочки Kārums шокировали лакомок Фото: Фото очевидца

Творожные сырочки Kārums нравятся многим. Однако на прошлой неделе латвийские лакомки были шокированы, узрев цены на любимый продукт. Во многих торговых сетях сырочки Kārums продавались по 0,52 евро. TVNET+ выяснил, в чем причина такого роста и что с ценами будет дальше?

Отметим, что в латвийских торговых сетях творожные сырочки довольно часто продаются по акции. Автор подняла старые чеки, чтобы отследить динамику цен.

Цены на ванильные сырочки Kārums в интернет-магазине Barbora

  • 19 августа 2024 года: 0,52 €
  • 3 июня 2024 года: 0,35 €
  • 15 апреля 2024 года: 0,35 €
  • 26 февраля 2024 года: 0,33 €
  • 5 февраля 2024 года: 0,33 €
  • 2 октября 2023 года: 0,20 €
  • 29 августа 2023 года: 0,25 €

Как видим, цены за год слегка изменились. Конечно, некорректно сравнивать акционную цену с регулярной (на прошлой неделе в сетях Maxima, Rimi и top! акции на ванильные сырочки Kārums не было, сейчас цены также высокие), однако в благодатное время лета и осени 2023 года полная цена лакомства тоже была ниже, чем сейчас.

Коммерческий директор Food Union в Латвии Ирена Холодная

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