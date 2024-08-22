Почему так выросли цены на сырочки Kārums?

Как видим, цены за год слегка изменились. Конечно, некорректно сравнивать акционную цену с регулярной (на прошлой неделе в сетях Maxima, Rimi и top! акции на ванильные сырочки Kārums не было, сейчас цены также высокие), однако в благодатное время лета и осени 2023 года полная цена лакомства тоже была ниже, чем сейчас.