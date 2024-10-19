Сандис Вилманис забросил свою первую шайбу в АХЛ

Сыгравший в АХЛ третий матч Вилманис в игре против "Кливленд Монстерз" на 35-й минуте матча забросил в составе своей команды пятую шайбу и помог команде одержать победу со счетом 5:1 (3:1, 2:0, 0:1).

Всего 20-летний латвийский форвард нанес два удара по воротам противника и завершил игру с коэффициентом полезности +1.

В свою очередь в другом матче команда Райвиса Ансонса "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" на своей площадке со счетом 4:3 (4:0, 0:2, 0:1) обыграла команду Родриго Аболса "Лихай Вэлли Фантомс".

Оба латвийских нападающих в этом матче остались без набранных очков. Ансонс бросков по воротам не нанес, однако завершил игру с коэффициентом полезности +1, тогда как на счету Аболса - два броска по воротам и нейтральный коэффициент.

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