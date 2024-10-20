Вакцинация против Covid-19 этой осенью проходит в пять раз медленнее, чем против гриппа

Как сообщили агентству LETA в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC), в базу данных e-veselības с началом осеннего сезона гриппа к этой неделе поступили сообщения о вакцинации против гриппа 19 199 человек оплаченными государством вакцинами, в том числе 14 484 прививки были сделаны людям в возрасте старше 60 лет. Прививаться от гриппа жители могут и за свои средства.

А против Covid-19 с начала сезона гриппа привито всего 3786 человек.

Как отмечают в SPKC, эти данные не являются абсолютно точными, поскольку многие жители выбирают платные вакцины, которые не указываются в упомянутом отчете о вводе данных. Кроме того, некоторые жители проводят вакцинацию раньше, до начала октября, когда начинается сезонный мониторинг гриппа и Covid-19.

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