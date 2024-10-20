Казахстан в обозримом будущем воздержится от вступления в альянс БРИКС, ссылаясь на длительность процесса присоединения и другие важные моменты, "связанные с перспективами развития альянса", сообщает "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря президента Казахстана Барика Вали, президент Касым-Жомарт Токаев получил предложение присоединиться к БРИКС. Это объединение развивающихся стран, но в краткосрочной перспективе, учитывая национальные интересы, Токаев предпочитает ООН "как универсальную и безальтернативную организацию, с которой можно и нужно обсуждать все текущие международные проблемы", сказал Вали.

Пресс-секретарь Токаева также сообщил, что президент Казахстана посетит саммит БРИКС в Казани на следующей неделе, где примет участие в сессии расширенного формата. Это должно привлечь соседние страны к полноценному участию в организации. В этом году председателем БРИКС является Россия.

Однако Россия уже начала мстить Казахстану за его решение не вступать в БРИКС.