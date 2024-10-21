Начат сбор подписей за установку видеонаблюдения в школьных классах

Автором инициативы указан Анатолий Середицкий. Мужчина отметил, что установка систем видеонаблюдения поможет эффективно предотвращать взаимные издевательства среди учеников, конфликты между школьниками и учителями, угрозы сексуальных домогательств, а также а также другие проблемы насилия и эмоциональной безопасности.

По мнению автора, все чаще можно услышать о насилии в школах, которому не уделяется должного внимания из-за зачастую отсутствия объективных доказательств.

Середицкий считает, что распространенность насилия со стороны сверстников и издевательств в латвийских школах выше, чем в любой другой стране Европейского Союза. Он ссылается на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые показывают, что треть учащихся подвергались насилию в школе как минимум два раза в месяц.

"Видеонаблюдение могло бы существенно улучшить ситуацию, обеспечив справедливое обращение и безопасность для всех вовлеченных сторон, а также предотвратить угрозы терроризма, которые в Латвии не высоки, однако, учитывая мировые тенденции, на них также следует обратить внимание", - считает Середицкий.

Автор идеи полагает, что это поможет создать более безопасную образовательную среду, уменьшить риски и способствовать справедливому решению конфликтов между учениками и преподавателями.

По его словам, видеонаблюдение также обеспечит более быструю и эффективную работу полиции при расследовании инцидентов, сохраняя при этом адекватную защиту персональных данных и соблюдение конфиденциальности в соответствии с действующими законами и правилами.

Ранее сообщалось о другой инициативе на портале Manabalss.lv. Был начат сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, в том числе за отказ от трех свободных месяцев летом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!