Представителем инициативы значится Петр Куртуков. Он заявил, что не понимает, "кому нужен практически трехмесячный перерыв в учебном процессе".

Родители летом не знают, куда деть своих детей, так как большинство работодателей дают отпуск только на две-три недели за раз. Кроме того, летом дети проводят непропорционально много времени в смартфонах.

"Летом за три месяца дети не только забывают большую часть материала, но и теряют привычку учиться", - считает податель инициативы.

Куртуков также подчеркнул, что 1 сентября воспринимается не как праздник знаний, а как "начало девятимесячного наказания - как для детей, так и для учителей и родителей".

С другой стороны, каникулы в другое время года слишком коротки, чтобы уехать с семьей или как-то иначе спланировать полноценный семейный отдых.

"Нынешняя структура учебного года была создана в Советском Союзе, и с тех пор независимая Латвия следует ей. Может быть, нам стоит попробовать взять что-то хорошее из Европы, а не из прошлого?" - предлагает автор инициативы.

Он убежден, что полтора месяца летних каникул было бы вполне достаточно. А вот осенние, зимние и весенние каникулы следует увеличить до двух недель.

Куртуков считает, что полтора месяца летних каникул было бы вполне достаточно, а осенние, зимние и весенние каникулы следует увеличить до двух недель.

"Такая реформа сделала бы учебный процесс более равномерным и менее напряженным. Нам не нужен целый август на "подготовку" детей к новому учебному году. Растянув учебный процесс, мы сможем дать учителям ещё один месяц для качественного преподавания материала»", — заключил Куртуков.

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