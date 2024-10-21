На фоне претензий директора Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даны Бйорк о затягивании согласования рекламы на русском языке Рижская дума и Министерство культуры представили свои позиции по этому вопросу. В ответ на обвинения во "вредительской" и "неэтичной" практике Рижская дума обосновала свои действия и взгляды на ситуацию.
Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги и временно исполняющий обязанности мэра, объяснил, что решения по поводу согласования рекламных вывесок и афиш принимаются на основе новой трактовки законодательства Министерством юстиции. В свете текущих геополитических вызовов, включая войну в Украине, власти Риги стремятся минимизировать использование русского языка в городской среде, что является частью общей стратегии по защите государственной безопасности.
"С учетом текущей ситуации мы должны принимать меры по сокращению присутствия символики и влияния России в нашем городе.
Ограничение использования русского языка - это важный шаг в укреплении латышского как единственного государственного языка", - отметил Ратниекс.
Он также отверг доводы театра о том, что реклама на русском языке может содействовать привлечению туристов, назвав их "абсурдными" в нынешних условиях. По его словам, международный туризм с Россией сейчас неактуален, а организация международных мероприятий с ее участием невозможна.
Тем временем директор театра Дана Бйорк настаивает, что ограничение рекламы на русском языке мешает театру эффективно выполнять возложенные на него задачи.
"Мы - государственный театр, наша задача - взаимодействовать с русскоязычной аудиторией, и реклама на русском языке - важная часть этого процесса," - подчеркнула она.
По ее словам, театр работает над тем, чтобы привлечь больше зрителей и компенсировать сокращение государственных субсидий, однако отсутствие возможности полноценно рекламировать спектакли на русском языке затрудняет эту задачу.
Министерство культуры поддерживает театр в его требованиях. Представитель министерства Лита Кокале отметила, что использование русского языка для театра важно не только для привлечения аудитории, но и для противодействия пропаганде из России.
"Театр активно работает с русскоязычными зрителями, донося до них альтернативные, антипропагандистские нарративы, что особенно важно в нынешней ситуации", -добавила она.
В министерстве подчеркивают, что театр с самого начала войны в Украине занимал четкую антивоенную позицию как в своем репертуаре, так и через участие в общественных акциях против агрессии.
Несмотря на поддержку Министерства культуры, Рижская дума пока не дала разрешения на размещение рекламных материалов на русском языке. Власти города обратились за экспертным заключением в Центр государственного языка, чтобы уточнить правомерность использования русского языка на афишах и вывесках театра. Ратниекс заверил, что решение будет принято с учетом нормативных актов и рекомендаций компетентных органов.
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