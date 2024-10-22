О впечатляющей истории фабрики "Ригас аудумс" практически не сохранилось свидетельств. Остались лишь полуразвалившиеся здания, разрушенные интерьеры и строительный мусор. А ведь когда-то здесь были массивные кирпичные стены, самое современное оборудование того времени, а территория вокруг напоминала усадебный сад. Сейчас мы можем лишь представить все это в своем воображении с помощью различных источников.

10 октября этого года Латвийский университет (ЛУ) в четвертый раз выставил на аукцион территорию и здания бывшей фабрики "Ригас аудумс". Предыдущие три аукциона закончились неудачно - покупателей не нашлось. Поэтому первоначальная цена в 2,15 миллиона евро была снижена до 1 155 170,40 евро в надежде, что найдется решительный покупатель, который будет готов вложить огромные суммы, чтобы вдохнуть новую жизнь в бывшую фабрику.

Точно так, как это когда-то сделал Роберт Хирш, который купил это здание в 1932 году и превратил его в одну из крупнейших фабрик по производству тканей в Латвии.