Трагическая авария в Лизумской волости: дерево, в которое врезались молодые люди, спилили

Очевидец прислал передаче телеканала TV24 "Самое важное за 3 минуты" фото и видео, на которых видно, что роковое дерево теперь спилено.

Фото: Aculiecinieka foto

Местные жители утверждают, что это произошло в ночь с 18 на 19 октября - ровно через месяц после трагической аварии.

Утром во вторник, 22 октября, спиленное дерево лежало брошенным в месте аварии.

Фото: Aculiecinieka foto

Как уже сообщалось, в ДТП в Лизумской волости погибли четверо подростков. По предварительной информации, один из них, управляя автомобилем Audi, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дерево.

В аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушки 2006 и 2010 г. рожд. и парень 2007 г. рожд. Еще одна пассажирка 2007 года рождения попала в больницу.

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