Поездка генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Россию не говорит ничего хорошего о политике ООН, заявил в среду на пресс-конференции журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Саммит также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент подчеркнул, что и Эрдоган, и Турция регулярно играли определенную роль и в связи с поставками зерна по Черному морю, например, предоставляя платформу для встреч российских и украинских официальных лиц, чтобы, например, вести переговоры о транзите зерна.
Ринкевич рассказал, что Турция в значительной степени продолжает работать с Россией и Украиной, и это никоим образом не влияет на обязательства и политику Турции как члена НАТО. По мнению президента, саммит БРИКС показывает странам НАТО и Евросоюза, что в их работе что-то должно быть улучшено, чтобы международное сообщество удержало чувство единства и политику в отношении российской агрессии против Украины.
Ринкевич не хотел драматизировать участие Гутерриша и Эрдогана на саммите в России как поворот отношения к войне в Украине, но это сигналы, показывающие, что на третий год украинской войны есть вещи, которые удается России, поэтому поддерживающие Украину страны должны стремиться сделать все, чтобы международное сообщество сохранило максимально широкую поддержку Украины.
Как уже сообщалось, 22 октября в России на саммит БРИКС собрались лидеры более десятка стран. Кремль стремится доказать, что усилия Запада по изоляции Москвы провалились.
Это крупнейшее международное мероприятие, которое диктатору Владимиру Путину удалось провести с момента повторного вторжения на Украину в феврале 2022 года.
Среди наиболее влиятельных лидеров стран, которые приедут на саммит, - президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции.
При этом признаки изоляции очевидны - организаторы саммита потребовали у посетителей брать с собой наличные деньги, так как из-за санкций большинство кредитных карт в стране-агрессоре не работают.
На сайте саммита посетителям напоминают, что в России нельзя осуществлять платежи при помощи выпущенных за пределами РФ карт MasterCard и Visa. Также им напоминают, что их нельзя использовать для снятия наличных в банкоматах.
Впрочем, карты Union Pay в России работают, но с определенными ограничениями.
Кроме того, организаторы саммита рекомендуют брать с собой доллары или евро, указывая, что это единственная валюта, которую в большей части российских банков можно обменять на рубли.
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