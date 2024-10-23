Как уже сообщалось, 22 октября в России на саммит БРИКС собрались лидеры более десятка стран. Кремль стремится доказать, что усилия Запада по изоляции Москвы провалились.

Это крупнейшее международное мероприятие, которое диктатору Владимиру Путину удалось провести с момента повторного вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Среди наиболее влиятельных лидеров стран, которые приедут на саммит, - президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции.

При этом признаки изоляции очевидны - организаторы саммита потребовали у посетителей брать с собой наличные деньги, так как из-за санкций большинство кредитных карт в стране-агрессоре не работают.

На сайте саммита посетителям напоминают, что в России нельзя осуществлять платежи при помощи выпущенных за пределами РФ карт MasterCard и Visa. Также им напоминают, что их нельзя использовать для снятия наличных в банкоматах.

Впрочем, карты Union Pay в России работают, но с определенными ограничениями.

Кроме того, организаторы саммита рекомендуют брать с собой доллары или евро, указывая, что это единственная валюта, которую в большей части российских банков можно обменять на рубли.

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