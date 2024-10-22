22 октября в России на саммит БРИКС собрались лидеры более десятка стран. Кремль стремится доказать, что усилия Запада по изоляции Москвы провалились, однако признаки изоляции очевидны - организаторы саммита потребовали у посетителей брать с собой наличные деньги, так как из-за санкций большинство кредитных карт в стране-агрессоре не работают, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Bloomberg.
На сайте саммита посетителям напоминают, что в России нельзя осуществлять платежи при помощи выпущенных за пределами РФ карт MasterCard и Visa. Также им напоминают, что их нельзя использовать для снятия наличных в банкоматах.
Впрочем, карты Union Pay в России работают, но с определенными ограничениями.
Кроме того, организаторы саммита рекомендуют брать с собой доллары или евро, указывая, что это единственная валюта, которую в большей части российских банков можно обменять на рубли.
Bloomberg отмечает, что подобные инструкции особенно позорны для России, поскольку в ответ на санкции, введенные США и другими членами G7 в 2022 году после вторжения в Украину, Россия стала называть евро и доллар "вредными" валютами и, чтобы ослабить экономическое давление, начала активнее вести расчеты в других валютах, например, в китайском юане.
Участникам саммита БРИКС также предлагается оформить банковскую карту для местной электронной платежной системы "Мир". Эта система в свое время рекламировалась как альтернатива российским кредитным картам Visa и Mastercard.
Однако популярность системы "Мир" значительно снизилась после того, как США ввели против нее санкции - использовать ее отказались даже ближайшие союзники России.
Как уже сообщалось, саммит БРИКС - самое большое международное мероприятие, которое диктатору Владимиру Путину удалось организовать после повторного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - одни из самых влиятельных лидеров, участвующих в саммите.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в последний момент отменил свой визит в Россию, получив при невыясненных обстоятельствах травму головы.
Изначально БРИКС был создан для поощрения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К ее первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.
В то же время БРИКС раскалывают внутренние противоречия, например, между Индией и Китаем.
В сентябре Турция, также являющаяся членом НАТО, объявила о своем намерении присоединиться к БРИКС.
Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, который продлится до четверга, - идея Путина о создании платежной системы БРИКС в противовес международной платежной системе SWIFT, от которой российские банки отрезаны с 2022 года.
Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.
Во вторник у Путина запланированы двусторонние встречи с Моди и Си, а также с лидерами ЮАР и Египта, а в среду - с Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В Россию впервые с апреля 2022 года отправился и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча с диктатором у него запланирована в четверг.
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