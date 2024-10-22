Как уже сообщалось, саммит БРИКС - самое большое международное мероприятие, которое диктатору Владимиру Путину удалось организовать после повторного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - одни из самых влиятельных лидеров, участвующих в саммите.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в последний момент отменил свой визит в Россию, получив при невыясненных обстоятельствах травму головы.

Изначально БРИКС был создан для поощрения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К ее первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.

В то же время БРИКС раскалывают внутренние противоречия, например, между Индией и Китаем.

В сентябре Турция, также являющаяся членом НАТО, объявила о своем намерении присоединиться к БРИКС.

Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, который продлится до четверга, - идея Путина о создании платежной системы БРИКС в противовес международной платежной системе SWIFT, от которой российские банки отрезаны с 2022 года.

Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

Во вторник у Путина запланированы двусторонние встречи с Моди и Си, а также с лидерами ЮАР и Египта, а в среду - с Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В Россию впервые с апреля 2022 года отправился и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча с диктатором у него запланирована в четверг.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!