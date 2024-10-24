России не удалось получить международную поддержку на саммите БРИКС в Казани, что подтверждает принятая в среду Казанская декларация, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны (ISW), пишет "Украинская правда".
Аналитики: России не удалось получить международную поддержку на саммите БРИКС
В Казанской декларации начатая Россией война в Украине упоминается всего один раз, указывают аналитики.
В декларации сказано, что все подписавшие ее страны должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая уважение территориальной целостности стран.
Страны БРИКС приветствуют соответствующие посреднические предложения, направленные на обеспечение мирного решения войны посредством диалога и дипломатии, говорится в декларации.
Киев отмечает, что "принципы Устава ООН" - главный способ, как Украина может добиться мира, и указала на незаконность начатой Россией войны, если смотреть с точки зрения международных прав.
Как указал МИД Украины, Казанская декларация свидетельствует о том, что России не удалось экспортировать на страны саммита БРИКС свое видение мирового порядка и смену глобальной архитектуры безопасности.
МИД Украины добавил, что декларация также свидетельствует, что страны БРИКС не едины в вопросе войны в Украине, возможно, потому что многие из них придерживаются принципов Устава ООН.
Служба внешней разведки Украины также считает, что саммит БРИКС не приведет к международному одобрению альтернативной международной системы регулирования, которую хочет создать Россия, и отмечает, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и ЮАР выступают против превращения БРИКС в коалицию, направленную против США.
БРИКС изначально был создан для привлечения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К его первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.
В то же время БРИКС разделена внутренними противоречиями, вызванными, например, разногласиями между Индией и Китаем.
В сентябре Турция, которая также является членом НАТО, заявила о намерении присоединиться к БРИКС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!