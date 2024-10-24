Аналитики: России не удалось получить международную поддержку на саммите БРИКС

В Казанской декларации начатая Россией война в Украине упоминается всего один раз, указывают аналитики.

В декларации сказано, что все подписавшие ее страны должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая уважение территориальной целостности стран.

Страны БРИКС приветствуют соответствующие посреднические предложения, направленные на обеспечение мирного решения войны посредством диалога и дипломатии, говорится в декларации.

Киев отмечает, что "принципы Устава ООН" - главный способ, как Украина может добиться мира, и указала на незаконность начатой Россией войны, если смотреть с точки зрения международных прав.

Как указал МИД Украины, Казанская декларация свидетельствует о том, что России не удалось экспортировать на страны саммита БРИКС свое видение мирового порядка и смену глобальной архитектуры безопасности.

МИД Украины добавил, что декларация также свидетельствует, что страны БРИКС не едины в вопросе войны в Украине, возможно, потому что многие из них придерживаются принципов Устава ООН.

Служба внешней разведки Украины также считает, что саммит БРИКС не приведет к международному одобрению альтернативной международной системы регулирования, которую хочет создать Россия, и отмечает, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и ЮАР выступают против превращения БРИКС в коалицию, направленную против США.

БРИКС изначально был создан для привлечения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К его первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.

В то же время БРИКС разделена внутренними противоречиями, вызванными, например, разногласиями между Индией и Китаем.

В сентябре Турция, которая также является членом НАТО, заявила о намерении присоединиться к БРИКС.

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