Родители снова забрали больных дифтерией детей из больницы

Врачи оценивают состояние детей как стабильное, но считают, что они все равно должны находиться в больнице.

Однако дети, выписанные из больницы, продолжат лечение под наблюдением других врачей.

В BKUS подчеркивают, что, лишая детей лечения в стационаре, родители берут на себя ответственность за возможные последствия.

Это второй случай, когда родители забирают из больницы детей, больных дифтерией. В конце сентября родители самовольно забрали детей из больницы. Тогда полиция задержала родителей, а детей доставили обратно в больницу.

Уже сообщалось, что четырехлетний мальчик скончался после заражения дифтерией 16 сентября, однако две его сестры продолжили лечение в детской больнице. Детей не прививали от дифтерии.

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