Решение Анны и Лауриса отказаться от вакцинации своих четверых детей против дифтерии обернулось трагедией - их 4-летний сын скончался в больнице от осложнений, вызванных дифтерией. Выяснилось, что родители были приверженцами мессианского иудаизма и противниками вакцинации. TVNET+ разбирался, что из себя представляет эта религия, действительно ли она запрещает вакцинацию и что привело к столь печальному исходу.

Согласно Регистру предприятий, на сегодня в Латвии зарегистрировано два общества, в названии которых присутствуют слова "мессианский иудаизм". При этом теолог Янис Рудзитис-Нейманис считает, что "число активных членов церкви (в общей сложности) вряд ли превышает 100-150 человек".

В 2022 году журналистка небольшой газеты Stars в городе Мадона Лаура Ковтуна поговорила с многодетными родителями Анной и Лаурисом. На тот момент семья жила в сельском доме в Берзаунской волости Мадонского края.

Анна рассказывала, что в деревне можно выжить, "если не бояться работы, но признавала, что "большая часть дохода уходит на еду, и в магазине нужно смотреть, что выбрать".