В среду, 23 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, запланированному на 21 декабря. Украинский боксер дал на встрече небольшое представление.
Видео ⟩ Усик устроил на пресс-конференции небольшое шоу и развеселил даже Фьюри
Усик прибыл на пресс-конференцию в черном костюме, красном галстуке и черных перчатках, держа в руках черный чемодан. Это классический костюм Агента 47, главного героя популярной видеоигры HITMAN, наемного убийцы. Наряд Усика также позабавил его соперника Фьюри.
A stark contrast in entrances 😂#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ChFglZ2pvr— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 24, 2024
Особенно заинтересовал участников пресс-конференции чемодан украинца. Через некоторое время Усик наконец открыл его. Он достал фотографию, которую протянул Фьюри и попросил расписаться. Британский боксер поддержал юмор и согласился подыграть сопернику. После этого Усик показал зрителям фотографию, сделанную во время первого боя между двумя боксерами. На ней запечатлен один из ударов украинца.
👀 @usykaa FINALLY reveals what's in the case #UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/NcDRyTlcEu— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
Усик шутливо заявил, что на следующий день автограф Фьюри будет выставлен на продажу.
В остальном пресс-конференция не была насыщенной. Почти на все вопросы Усик отвечал одним-двумя словами, что через некоторое время начал делать и Фьюри.
Перед пресс-конференцией британский боксер рассказал о личной трагедии.
На одну из пресс-конференций перед боем с Энтони Джошуа украинец пришел в костюме главного героя фильма "Джокер".
21 декабря 2024 года Фьюри и Усик во второй раз встретятся друг с другом, чтобы побороться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе.
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