Видео Усик устроил на пресс-конференции небольшое шоу и развеселил даже Фьюри

Усик прибыл на пресс-конференцию в черном костюме, красном галстуке и черных перчатках, держа в руках черный чемодан. Это классический костюм Агента 47, главного героя популярной видеоигры HITMAN, наемного убийцы. Наряд Усика также позабавил его соперника Фьюри.

Особенно заинтересовал участников пресс-конференции чемодан украинца. Через некоторое время Усик наконец открыл его. Он достал фотографию, которую протянул Фьюри и попросил расписаться. Британский боксер поддержал юмор и согласился подыграть сопернику. После этого Усик показал зрителям фотографию, сделанную во время первого боя между двумя боксерами. На ней запечатлен один из ударов украинца.

Усик шутливо заявил, что на следующий день автограф Фьюри будет выставлен на продажу.

В остальном пресс-конференция не была насыщенной. Почти на все вопросы Усик отвечал одним-двумя словами, что через некоторое время начал делать и Фьюри.

Перед пресс-конференцией британский боксер рассказал о личной трагедии.

На одну из пресс-конференций перед боем с Энтони Джошуа украинец пришел в костюме главного героя фильма "Джокер".

21 декабря 2024 года Фьюри и Усик во второй раз встретятся друг с другом, чтобы побороться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе.

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