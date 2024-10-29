Ситуация на рынке труда и демографические прогнозы в Латвии грустные. И для решения назревших проблема разработана "Стратегия развития человеческого капитала на 2024-2027 гг.". Одна из задач - вовлечь в активную трудовую деятельность "внутренние резервы", а таковых в Латвии порядка 70 тысяч человек. Планируется мотивировать на труд и пенсионеров от 65 до 74 лет, и инвалидов, и праздношатающуюся молодежь от 15 до 24 лет, и длительных безработных, и хронических неплательщиков алиментов. Рассказываем, каким образом.