У новых электропоездов обнаружена новая проблема - с окнами

"По сути, это возникло в процессе производства окон. Дефект проявился не сразу, а в основном во время эксплуатации поездов, когда был пройден определенный километраж. У нас есть информация о десятках окон. Общее количество окон во всех электропоездах — почти 3000, так что мы не можем сказать, что это такая распространенная проблема во всех поездах", - рассказал представитель Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс, отметив при этом, что на безопасность поездки это не влияет.