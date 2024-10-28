У новых электропоездов производства Škoda Vagonka, обошедшихся Латвии в 238 миллионов евро, выявлены новые недостатки. По информации Латвийского радио, в них начали запотевать некоторые окна. Как сообщает LSM+, предприятие Pasažieru vilciens признало, что брак констатирован у десятков окон в разных поездах.
У новых электропоездов обнаружена новая проблема - с окнами
Проблема в том, что конденсат образуется между стеклами, поэтому капли нельзя стереть ни снаружи, ни изнутри. Некоторые окна запотевают частично, другие - полностью. Латвийское радио отмечает, что происходит это как в холодную, так и в теплую погоду.
"Одна из возможных причин (но это гипотеза, это еще нужно проверить) - то, что эти окна, на которых возникает конденсат, потеряли герметичность, потому что стеклопакет - это, по сути, две параллельные стеклянные поверхности, между которыми находится газ. Он сделан так, что туда не может попасть воздух снаружи", - отмечает руководитель лаборатории Института численного моделирования Латвийского университета (ЛУ) Андрис Якович, подчеркивая, что, возможно, в проблемных окнах газа между стеклами могло не быть изначально:
"Если то, о чем я говорю, действительно стало причиной запотевания, то это по существу - существенный дефект производителя. Этот дефект может возникнуть при несоблюдении технологии производства, он может возникнуть при транспортировке, если пакет или окно при перевозке сильно деформировались. Сложно сказать".
О дефекте уже сообщили производителю, начата замена окон по гарантии.
На предприятии Pasažieru vilciens сообщили, что уже проинформировали производителя о дефекте, и тот по гарантии начал менять окна.
"По сути, это возникло в процессе производства окон. Дефект проявился не сразу, а в основном во время эксплуатации поездов, когда был пройден определенный километраж. У нас есть информация о десятках окон. Общее количество окон во всех электропоездах — почти 3000, так что мы не можем сказать, что это такая распространенная проблема во всех поездах", - рассказал представитель Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс, отметив при этом, что на безопасность поездки это не влияет.
LSM+ отмечает, что Škoda пообещала заменить бракованные окна до конца ноября этого года.
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