31 октября будет приостановлена ​​работа в кафе, ресторанах и местах и размещения. Это первый раз в истории, когда сектор гостеприимства организует акцию протеста, пишет портал Limon.

"Существуют опасения, что скоро посетителей у нас не будет, - говорит Меррит Кихо, владелица домашнего ресторана, участвующая в акции. - Прискорбно, что в Эстонии вскоре будет самая высокая налоговая ставка в Европе, и это явно скажется на нас".

"Наш сектор серьезно обеспокоен будущим", - добавляет таллиннский ресторатор Кристьян Пеяске, отмечая, что уже сейчас видно, что гости тщательно выбирают, что и сколько могут себе позволить съесть вне дома.