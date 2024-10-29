В Зиепниеккалнсе, на улице Озолциема, этим летом, к удивлению жителей, появилась яма. Никто не понимает, кто должен взять на себя ответственность за это и заделать провал, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе образовалась опасная яма, которую жители используют как мусорник
Рижанка Инета рассказывает, что яма во дворе возникла из-за проливных дождей. Если изначально она была небольшой, то теперь это беспокоит водителей.
Самые ленивые жители используют яму как мусорник - в яму выбрасывают различные бытовые отходы, в том числе разбитый унитаз.
Рижанин Владимир считает, что проблему нужно решать срочно, но просит посмотреть, как выглядит дворовая дорога в нескольких шагах от этого места - вся в таких же выбоинах.
"Выбоины на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, на улице Озолциема, 16, включены в план ремонта на 2024/2025 годы. Однако участок на улице Озолциема, 12К2, находится в собственности физического лица, поэтому муниципалитет не планирует проводить здесь ремонтные работы", - пояснили в Рижской думе.
Программа связалась с владельцем земли, который заявил, что яму ремонтировать не будет.
Программа обратилась к Rīgas namu pārvaldnieks и к кооперативу собственников квартир Ziepniekkalns, которые управляют большей частью домов в этом дворе, но получила ответ, что никто из управляющих не несет ответственности за эти коммуникации.
В компании Rīgas ūdens также ответили, что не имеют к яме никакого отношения.
"Наши специалисты неоднократно бывали в указанном месте в Зиепниеккалнсе. Этот участок земли пересекают несколько коммуникаций, в том числе канализация, но с ней все в порядке, повреждений нет. Обрушение дорожного покрытия произошло из-за повреждения системы ливневой канализации, которая не находится в ведении Rīgas ūdens. Если собственник земельного участка утверждает, что неисправность заключается в коммуникациях, которые необходимо отремонтировать, то он абсолютно прав, но исправить их предстоит ему или управляющему, если таковой имеется на данном участке", - ответили у Rīgas ūdens.
В Рижской думе также подтвердили, что управляющий должен сам заделать яму, а если этого не будет сделано, то жители могут сообщить об этом в полицию.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu