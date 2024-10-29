Видео В Зиепниеккалнсе образовалась опасная яма, которую жители используют как мусорник

"Наши специалисты неоднократно бывали в указанном месте в Зиепниеккалнсе. Этот участок земли пересекают несколько коммуникаций, в том числе канализация, но с ней все в порядке, повреждений нет. Обрушение дорожного покрытия произошло из-за повреждения системы ливневой канализации, которая не находится в ведении Rīgas ūdens. Если собственник земельного участка утверждает, что неисправность заключается в коммуникациях, которые необходимо отремонтировать, то он абсолютно прав, но исправить их предстоит ему или управляющему, если таковой имеется на данном участке", - ответили у Rīgas ūdens.