Видео Бетонный дом вместо зеленой зоны? Жители возмущены планами застройки внутреннего двора

Для жителей Пурвциемса, живущих недалеко от улицы Илукстес, очень важен просторный двор. Его использовали, как зону отдыха, где можно отдохнуть от многоквартирных домов.

Почти половина территории двора является частной собственностью с открытым доступом. Семь лет назад жителям удалось остановить вырубку деревьев и строительство между зданиями еще одного многоквартирного дома.

"Мы сказали, что не хотим этого. Нас поддержали и защитники деревьев. В итоге строительство запретили", - вспоминает в беседе с программой жительница микрорайона Дайра.

Однако год назад Рижское самоуправление решило выдать разрешение на вырубку нескольких деревьев на этой частной территории в связи со строительством. Услышав это, местные жители удивились - почему раньше к их мнению прислушивались, а теперь выдали разрешение, даже не посоветовавшись.

Жители заявили, что несколько деревьев уже срублено.

В Рижском самоуправлении рассказали программе, что владелец территории успешно оспорил в суде запрет на вырубку деревьев.