Жители рижского микрорайона Пурвциемс ценят свой зеленый двор. Несколько лет назад им удалось остановить вырубку деревьев и строительство еще одного многоквартирного дома между существующими. Но сейчас снова появилась идея вырубить деревья и построить дом. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Бетонный дом вместо зеленой зоны? Жители возмущены планами застройки внутреннего двора
Для жителей Пурвциемса, живущих недалеко от улицы Илукстес, очень важен просторный двор. Его использовали, как зону отдыха, где можно отдохнуть от многоквартирных домов.
Почти половина территории двора является частной собственностью с открытым доступом. Семь лет назад жителям удалось остановить вырубку деревьев и строительство между зданиями еще одного многоквартирного дома.
"Мы сказали, что не хотим этого. Нас поддержали и защитники деревьев. В итоге строительство запретили", - вспоминает в беседе с программой жительница микрорайона Дайра.
Однако год назад Рижское самоуправление решило выдать разрешение на вырубку нескольких деревьев на этой частной территории в связи со строительством. Услышав это, местные жители удивились - почему раньше к их мнению прислушивались, а теперь выдали разрешение, даже не посоветовавшись.
Жители заявили, что несколько деревьев уже срублено.
В Рижском самоуправлении рассказали программе, что владелец территории успешно оспорил в суде запрет на вырубку деревьев.
"Суд обязал муниципалитет пересмотреть решение о вырубке деревьев, указав, что самоуправление не может принимать решение, основываясь только на мнении жителей, а должен всесторонне оценить ситуацию. Суд указал, что необходимо оценить, был ли запрет муниципалитета соразмерным по отношению к землевладельцу", - сказала Татьяна Смирнова, представитель Рижской думы.
После решения суда муниципалитет выдал разрешение на вырубку деревьев, но владелец участка сможет приступить к вырубке только после получения разрешения на строительство.
"Было принято решение отказать в выдаче разрешения на строительство, поскольку согласно правилам использования и застройки территории Риги, для этой территории должен быть разработан локальный план. В будущем, теоретически, там можно будет начать строительство, но разработка локального плана требует времени. Жители также смогут высказать свое мнение", - уточнила Татьяна Смирнова, представитель Рижской думы.
На вопрос, почему на участке было вырублено несколько деревьев, если не было разрешения на строительство, представитель муниципалитета сообщила, что дума выдала разрешение на вырубку нескольких опасных деревьев, которые были повреждены бурей. Муниципалитет пообещал проследить за тем, чтобы под этим прикрытием не были вырублены здоровые деревья.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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