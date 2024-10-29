Правительство поддержало введение принципа "долг следует за квартирой"

Подготовленные поправки к закону о собственности на квартиру предусматривают, что новый приобретатель квартиры несет ответственность за долги по недвижимости, возникшие не ранее чем за год до приобретения квартиры. Это позволит защитить законные интересы сообщества собственников квартир, а также интересы управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг в отношении собственников квартир, которые не оплачивают полученные услуги.

Чтобы реализовать введение структуры реального бремени или принцип "долг следует за квартирой", подготовлены и поправки к закону об управлении жилыми домами - расширен круг лиц, которые уполномочены затребовать справку о размере долга, который ложится на конкретную квартирную собственность, предоставив таким права потенциальному покупателю квартиры.

В то же время дополнены правовые нормы, определяющие, о каких выплатах лицо имеет право требовать справку, в том числе о платежах собственников квартир в сберегательный фонд, а также четко очерченные управленческие расходы, на которые распространяется реальное бремя.

Прогнозируется, что поправки в оба закона обеспечат бесперебойную эксплуатацию и сохранение качества жилых домов, а также непрерывность предоставляемых услуг, повысив при этом возможность возврата финансовых средств за оказанные услуги или невыплаченных взносов владельцев квартир в общий сберегательный фонд.

Поправки к обоим законам еще должен утвердить Сейм.

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