Во вторник, 29 октября, правительство одобрило поправки к закону о праве собственности на квартиру и закону об управлении жилыми домами, которые предусматривают введение принципа правового реального бремени, или "долг следует за квартирой".
Правительство поддержало введение принципа "долг следует за квартирой"
Министерство экономики отмечает, что новое положение позволит лучше защитить законные интересы товарищества собственников жилья, управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг от действий собственников жилья, которые не оплачивают полученные услуги и не выполняют свою обязанность лояльности по отношению к товариществу собственников жилья в части формирования накоплений для многоквартирного дома.
Также будет расширен объем прав и обязанностей лиц, которые рассматриваются как потенциальные покупатели квартирной недвижимости и которые несут реальное бремя в результате приобретения квартирной недвижимости.
Нормативные акты обязывают владельцев квартир вносить платежи, в том числе за услуги, необходимые для содержания здания, расходы на управление и взносы в накопительный фонд, созданный сообществом владельцев квартир.
Минэкономики подчеркивает, что на практике возникают ситуации, когда задолженность за услугу, оказанную отдельному многоквартирному дому, может оказать негативное влияние на оказание услуги всем собственникам квартир или всему многоквартирному дому.
Кроме того, часто продаются квартиры с долгами, и взыскание долгов становится еще более затруднительным, поскольку при экспроприации имущества этой квартиры долги, накопленные предыдущим владельцем квартиры, не переходят к новому владельцу квартиры.
Подготовленные поправки к закону о собственности на квартиру предусматривают, что новый приобретатель квартиры несет ответственность за долги по недвижимости, возникшие не ранее чем за год до приобретения квартиры. Это позволит защитить законные интересы сообщества собственников квартир, а также интересы управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг в отношении собственников квартир, которые не оплачивают полученные услуги.
Чтобы реализовать введение структуры реального бремени или принцип "долг следует за квартирой", подготовлены и поправки к закону об управлении жилыми домами - расширен круг лиц, которые уполномочены затребовать справку о размере долга, который ложится на конкретную квартирную собственность, предоставив таким права потенциальному покупателю квартиры.
В то же время дополнены правовые нормы, определяющие, о каких выплатах лицо имеет право требовать справку, в том числе о платежах собственников квартир в сберегательный фонд, а также четко очерченные управленческие расходы, на которые распространяется реальное бремя.
Прогнозируется, что поправки в оба закона обеспечат бесперебойную эксплуатацию и сохранение качества жилых домов, а также непрерывность предоставляемых услуг, повысив при этом возможность возврата финансовых средств за оказанные услуги или невыплаченных взносов владельцев квартир в общий сберегательный фонд.
Поправки к обоим законам еще должен утвердить Сейм.
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