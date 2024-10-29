В возрасте 19 лет погибла чемпионка Италии по горным лыжам среди юниоров

Лоренци упала во время тренировки гигантского слалома на горе Граванда в Альпах в Южном Тироле. Как пишет Gazzetta dello Sport, горнолыжница потеряла контроль над лыжами и ударилась головой о ледяную поверхность склона. Она незамедлительно получила медицинскую помощь и на вертолете была доставлена в больницу, пишет Olympics.

Во вторник, 29 октября, она скончалась от полученных во время тренировки травм.

Лоренция была частью женской молодежной сборной Италии. Она заняла шестое и восьмое место на чемпионате мира 2024 года по горным лыжам среди юниоров. Лоренци была и чемпионкой Италии среди юниоров.

Она также стартовала на чемпионате Европы FIS, где ее лучшим результатом стало 11-е место. Старшая сестра спортсменки Лукреция выступала на чемпионате мира.

Она также являлась капралом итальянской армии, представляя и ее сборную.

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