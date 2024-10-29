Многообещающая 19-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла в результате несчастного случая на тренировке, сообщили Международная федерация горных лыж и сноуборда и Федерация зимнего спорта Италии.
В возрасте 19 лет погибла чемпионка Италии по горным лыжам среди юниоров
Лоренци упала во время тренировки гигантского слалома на горе Граванда в Альпах в Южном Тироле. Как пишет Gazzetta dello Sport, горнолыжница потеряла контроль над лыжами и ударилась головой о ледяную поверхность склона. Она незамедлительно получила медицинскую помощь и на вертолете была доставлена в больницу, пишет Olympics.
Во вторник, 29 октября, она скончалась от полученных во время тренировки травм.
Лоренция была частью женской молодежной сборной Италии. Она заняла шестое и восьмое место на чемпионате мира 2024 года по горным лыжам среди юниоров. Лоренци была и чемпионкой Италии среди юниоров.
Она также стартовала на чемпионате Европы FIS, где ее лучшим результатом стало 11-е место. Старшая сестра спортсменки Лукреция выступала на чемпионате мира.
Она также являлась капралом итальянской армии, представляя и ее сборную.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!