Сейм сегодня после долгих дискуссий одобрил в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год и сопровождающие законопроекты.
После долгих дискуссий Сейм концептуально поддержал проект бюджета страны на 2025 год
За проект госбюджета проголосовали 52 депутата, против были 39.
Планируется, что во втором, окончательном чтении проект госбюджета в парламенте будет рассматриваться 4 декабря.
Законопроект предусматривает, что доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 15,081 млрд евро, расходы - 17,093 млрд евро.
По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.
Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.
Дефицит бюджета общего правительства запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта.
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