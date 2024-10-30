После долгих дискуссий Сейм концептуально поддержал проект бюджета страны на 2025 год

За проект госбюджета проголосовали 52 депутата, против были 39.

Планируется, что во втором, окончательном чтении проект госбюджета в парламенте будет рассматриваться 4 декабря.

Законопроект предусматривает, что доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 15,081 млрд евро, расходы - 17,093 млрд евро.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!