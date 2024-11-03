Платформа объявлений SS.com увеличила оборот до 12 млн евро с ростом прибыли на 15,7%

Наряду с этим прибыль компании также заметно возросла - на 15,7%, составив 10,846 миллиона евро.

В отчете руководства говорится о намерении компании повысить качество предоставляемых услуг, а также продолжать и расширять уже начатые проекты, следя за динамикой развития отрасли.

Для сравнения, в 2022 году SIA SS показала оборот в 11,021 миллиона евро, что также представляло значительный рост на 16,4% по отношению к предыдущему году. Тогда прибыль компании увеличилась более чем в шесть раз, составив 9,375 миллиона евро.

Основанная в 1994 году, компания SS обладает уставным капиталом в 2840 евро. Ее владельцами являются Юрис Линис и Андрей Кивацкис, каждый из которых контролирует по 50% долей компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!