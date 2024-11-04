Фестиваль Staro Rīga возвращается после четырехлетнего перерыва

Тема фестиваля этого года - "Время света", которая подчеркивает "роль света как объединяющей и обнадеживающей силы в обществе". Последний раз фестиваль проводился в 2019 году.

В этом году фестиваль выходит за рамки центра города - до самого парка Аркадия. На правом берегу, как и раньше, - более классические инсталляции, а вот на левом - эксперименты, говорит куратор Staro Rīga Диана Чивле.

"Будет световое шоу на Домской площади. Будут видеопроекции, интерактивные объекты. Новые экспериментальные объекты специально создавали юные художники. Ученики новой академии искусств и новой академии культуры создали в парке Победы целую программу. Там довольно большое количество объектов. Вы сможете провести там время и посмотреть, как молодежь видит световое искусство",- цитирует Диану Чивле LSM+.

Световой путь фестиваля поведет на левый берег Даугавы, расширив карту фестиваля и "предложив новый взгляд на городскую среду и места в городе, которые никогда раньше не использовались для размещения световых объектов или мероприятий". Особое место отведено начинающим и молодым художникам по свету, чтобы дать возможность продемонстрировать световые и творческие эксперименты.

Владельцев зданий, бизнесменов и жителей Риги призывают присоединиться к фестивалю света Staro Rīga. Эта инициатива дает возможность осветить фасады зданий, площади, элементы городской архитектуры в жилых и рабочих местах, делая Ригу ярче в праздничные дни. У каждого будет шанс дать другим возможность увидеть свой световой объект или место освещения, отметив его на карте объектов-партнеров фестиваля, которая будет размещена на сайте фестиваля.

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