Булочки в форме полумесяца, хрустящие снаружи и мягкие внутри, можно купить в Латвии как за 39 центов, так и за три евро. Чем дороже, тем вкуснее? Где найти самые вкусные круассаны в Латвии?

Я пожертвовала своими предпочтениями в еде, чтобы попробовать круассаны. Сейчас уместно будет процитировать примечание в конце статей моего коллеги Тома Лусиса: "Это мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции TVNET". И не только с позицией редакции, но и с вашим мнением, дорогие читатели. Я не претендую на истину, у меня нет степени магистра в области круассановых наук, и я даже не технолог пищевой промышленности или двоюродная сестра Гордона Рамзи. Я верю, что в чем-то наши вкусы совпадут, я также верю, что будут круассаны, которые, по вашему мнению, были несправедливо оскорблены!