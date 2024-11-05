Международные технологические предприятия латвийского происхождения Printful и Printify, предоставляющие услуги печати и другого производства по заказу во всем мире, сообщили об объединении. При этом компании продолжат работать под обоими брендами и на обеих платформах, сообщили представители компаний в интервью агентству LETA.
Printful и Printify объявили об объединении
Как заявили Алекс Солтонстолл, исполнительный директор Printful, и Анастасия Олейник, исполнительный директор Printify, компании объединяются как равноправные партнеры, а не одна поглощает другую.
Салтонстолл отметил, что все акционеры остаются в компании. Кроме того, будут задействованы и все крупные институциональные инвесторы.
Ни Солтонстолл, ни Олейник не раскрыли условия сделки и финансовые вопросы, связанные со слиянием.
Представители компаний подчеркнули, что мероприятия, направленные на взаимную интеграцию, начнутся после завершения сделки. До этого момента обе компании будут работать полностью независимо друг от друга.
Обе компании получили поддержку акционеров, а также разрешение коммерческих надзорных органов. Олейник отметила, что речь идет о США, "и там мы выполнили все требования перед американским регулятором". Для проведения сделки в Латвии компаниям не требовалось разрешение Совета по конкуренции.
После слияния обе компании сохранят свои нынешние офисы и производства в Риге.
На вопрос, планируются ли увольнения, Олейник ответила, что любое слияние означает, что новая компания должна рассмотреть вопрос о том, как лучше структурировать свою деятельность, но компании еще не находятся на этой стадии процесса, поскольку слияние будет завершено в ближайшие недели.
Ожидается, что состав руководства объединенной компании также будет объявлен через несколько недель, как только сделка будет завершена.
Ранее компания Printful сообщала, что в 2021 году она получила инвестиции в размере 130 миллионов долларов США (106,6 миллиона евро) от частной инвестиционной компании Bregal Sagemount, став первым латвийским единорогом, или стартапом, рыночная стоимость которого превысила 1 миллиард долларов США. Поступления Printful, Inc в 2021 году превысили 289 миллионов долларов США.
По данным Firmas.lv, оборот АО Printful Latvia в 2023 году составил 83,715 млн евро, что на 6,1% больше, чем в прошлом году, а прибыль увеличилась на 5,5% и составила 6,487 млн евро. Printful Latvia была зарегистрирована в феврале 2017 года с уставным капиталом в 350 000 евро. Компания принадлежит компании Printful Inc, зарегистрированной в США. Реальными бенефициарами являются Инга Либерте, Лаурис Либертс и Агрис Таманис.
Printify ориентирована на обслуживание индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Платформа выполнила более 60 миллионов заказов для более чем 85 ведущих мировых полиграфических компаний.
В 2023 году оборот Printify Development составил 29,593 млн евро, что на 11,2% больше, чем в 2022 году, в то время как прибыль компании снизилась на 32,7% и составила 1,125 млн евро.
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