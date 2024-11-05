Printful и Printify объявили об объединении

Ожидается, что состав руководства объединенной компании также будет объявлен через несколько недель, как только сделка будет завершена.

Ранее компания Printful сообщала, что в 2021 году она получила инвестиции в размере 130 миллионов долларов США (106,6 миллиона евро) от частной инвестиционной компании Bregal Sagemount, став первым латвийским единорогом, или стартапом, рыночная стоимость которого превысила 1 миллиард долларов США. Поступления Printful, Inc в 2021 году превысили 289 миллионов долларов США.

По данным Firmas.lv, оборот АО Printful Latvia в 2023 году составил 83,715 млн евро, что на 6,1% больше, чем в прошлом году, а прибыль увеличилась на 5,5% и составила 6,487 млн евро. Printful Latvia была зарегистрирована в феврале 2017 года с уставным капиталом в 350 000 евро. Компания принадлежит компании Printful Inc, зарегистрированной в США. Реальными бенефициарами являются Инга Либерте, Лаурис Либертс и Агрис Таманис.

Printify ориентирована на обслуживание индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Платформа выполнила более 60 миллионов заказов для более чем 85 ведущих мировых полиграфических компаний.

В 2023 году оборот Printify Development составил 29,593 млн евро, что на 11,2% больше, чем в 2022 году, в то время как прибыль компании снизилась на 32,7% и составила 1,125 млн евро.

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