Масштабные строительные работы на главном пути железнодорожной линии Rail Baltica в Латвии планируется начать в следующем году, сообщил глава правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.
Уже в следующем году в Латвии начнутся строительные работы на главном участке Rail Baltica
Он сообщил, что работы по строительству главного пути, который будет соединен с Иецавским сервисным пунктом, планируются начать уже в этом году, а более масштабные строительные работы - в следующем году.
Он пояснил, что EDzL планирует максимально использовать зимний период для доставки строительных материалов, поскольку зима - лучшее время для обеспечения доставки строительных материалов, поскольку поверхность дороги замерзшая.
"Самое неблагодарное время для поставок стройматериалов - это оттепель. Конечно, вокруг живут жители, и строительная компания полностью понимает и берет на себя ответственность за то, чтобы дороги были в таком состоянии, чтобы жители могли использовать их в полную силу", - сказал Эрик Дилевс.
Помимо прочего, AS Sadales tīkls разрешила EDzL подключить электричество, ведутся работы по вырубке леса в самой Иецаве и на основной трассе на площади около 100 гектаров.
Он отметил, что в настоящее время ведутся окончательные переговоры с Министерством сообщения о заключении договора о сотрудничестве с VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC), поскольку после начала строительных работ LVC передаст региональные дороги исполнителям проекта.
"Конечно, состояние дорог не приспособлено для больших нагрузок и интенсивного использования, поэтому сейчас идет заключительный этап переговоров по подписанию соглашения о сотрудничестве. Мы видим, что уже в ноябре можем начать строительные работы", - добавил Дилевс.
Член правления AS RB Rail Кития Грушкевица в интервью LETA пояснила, что строительство в Латвии планируется начать с южного участка. Это необходимо для скорейшего соединения с литовской границей, и уже получено финансирование для получения первых разрешений на строительство этого участка.
Она добавила, что застройщику предоставлены первые разрешения на строительство - это 12,3 километра, а общая длина этого участка - 45 километров. По ее словам, в настоящее время разработаны технические проекты.
"Если мы говорим о прямом коридоре, который соединит Литву с Эстонией, то все основные решения уже представлены проектировщиками, но сейчас мы ожидаем, когда правительство утвердит первый этап, как именно мы будем строить этот маршрут в Латвии и утвердит ли правительство также варианты оптимизации. Именно от этого будет зависеть, как мы будем проектировать основной маршрут", - говорит Грушкевица.
По данным последнего анализа затрат и выгод Rail Baltica, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первый этап проекта в странах Балтии могут составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом.
В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
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