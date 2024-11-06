Уже в следующем году в Латвии начнутся строительные работы на главном участке Rail Baltica

"Конечно, состояние дорог не приспособлено для больших нагрузок и интенсивного использования, поэтому сейчас идет заключительный этап переговоров по подписанию соглашения о сотрудничестве. Мы видим, что уже в ноябре можем начать строительные работы", - добавил Дилевс.

Член правления AS RB Rail Кития Грушкевица в интервью LETA пояснила, что строительство в Латвии планируется начать с южного участка. Это необходимо для скорейшего соединения с литовской границей, и уже получено финансирование для получения первых разрешений на строительство этого участка.

Она добавила, что застройщику предоставлены первые разрешения на строительство - это 12,3 километра, а общая длина этого участка - 45 километров. По ее словам, в настоящее время разработаны технические проекты.

"Если мы говорим о прямом коридоре, который соединит Литву с Эстонией, то все основные решения уже представлены проектировщиками, но сейчас мы ожидаем, когда правительство утвердит первый этап, как именно мы будем строить этот маршрут в Латвии и утвердит ли правительство также варианты оптимизации. Именно от этого будет зависеть, как мы будем проектировать основной маршрут", - говорит Грушкевица.

​По данным последнего анализа затрат и выгод Rail Baltica, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первый этап проекта в странах Балтии могут составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом.

В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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