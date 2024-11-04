Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, недоумевает, почему железнодорожные пути Rail Baltica до сих пор не построены, пусть и частично. Он подчеркивает, что это самая важная часть проекта с военной точки зрения, поскольку она позволит силам НАТО в случае необходимости как можно быстрее прибыть в страны Балтии.
Американский военный удивлен, что Rail Baltica еще не построена
"Следует осознавать, что с этим нужно торопиться. Я очень удивлен, что Rail Baltica до сих пор не завершена.
Часть этого проекта уже могла быть реализована, и с военной точки зрения важной частью являются сами пути - постройте их первыми", - сказал Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе.
"После этого можно побеспокоиться о красивых железнодорожных вокзалах, но это не является приоритетом. Приоритетом является предоставление силам НАТО возможности двигаться как можно быстрее, как можно быстрее прибыть в Литву, Латвию и Эстонию. Сначала разберитесь с этим", - призвал он.
Бывший командующий вооруженными силами США в Европе заявил, что логистическая ситуация в Европе в последние годы улучшилась, однако "переброска сил в короткие сроки, например, из Баварии в Литву, по-прежнему является проблемой".
Бен Ходжес также оценил готовность европейских стран реагировать на потенциальные вызовы.
"Конечно, по сравнению с ситуацией двух-четырехлетней давности сделано немало. Однако у нас по-прежнему недостаточно боеприпасов, недостаточно ПВО, и переброска сил с одного места по-прежнему занимает слишком много времени. Это все важные факторы", - заявил Ходжес агентству LETA в ходе форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".
Он подчеркнул необходимость дальнейшего обучения, чтобы понять, какие еще улучшения необходимо внести.
"Каждый латвийский солдат должен знать, куда он должен отправиться в соответствии с военными планами. Мы наконец-то получили разрешение на планирование, и скоро у Латвии будут подробные планы ее участия в общей обороне НАТО. Как только они будут получены, эти действия нужно будет отшлифовать", - сказал генерал в отставке.
На вопрос, могут ли люди в Латвии чувствовать себя в большей безопасности сейчас, чем два года назад, Ходжес ответил, что угроза военного вторжения существует всегда, два года назад люди в нее просто не верили.
"Думаю, теперь вы можете чувствовать себя безопаснее. Во-первых, в НАТО улучшилось планирование, существенно усилилась структура командования, в альянс теперь входят Финляндия и Швеция, боевая группа под руководством канадцев находится здесь в боевой готовности. У самой Латвии есть хорошие, трудолюбивые офицеры, и ваше министерство обороны предприняло все правильные шаги", - отметил Ходжес.
Он подчеркнул, что после принятия Финляндии и Швеции в НАТО стало гораздо легче добиться безопасности в Балтийском море.
"Благодаря Украине российские вооруженные силы очень пострадали. Однако если бы США отвернулись от Европы, а сама Европа не смогла бы объединиться, то в течение трех-четырех лет Россия смогла бы восстановиться", - сказал Бен Ходжес.
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