Американский военный удивлен, что Rail Baltica еще не построена

Он подчеркнул необходимость дальнейшего обучения, чтобы понять, какие еще улучшения необходимо внести.

"Каждый латвийский солдат должен знать, куда он должен отправиться в соответствии с военными планами. Мы наконец-то получили разрешение на планирование, и скоро у Латвии будут подробные планы ее участия в общей обороне НАТО. Как только они будут получены, эти действия нужно будет отшлифовать", - сказал генерал в отставке.

На вопрос, могут ли люди в Латвии чувствовать себя в большей безопасности сейчас, чем два года назад, Ходжес ответил, что угроза военного вторжения существует всегда, два года назад люди в нее просто не верили.

"Думаю, теперь вы можете чувствовать себя безопаснее. Во-первых, в НАТО улучшилось планирование, существенно усилилась структура командования, в альянс теперь входят Финляндия и Швеция, боевая группа под руководством канадцев находится здесь в боевой готовности. У самой Латвии есть хорошие, трудолюбивые офицеры, и ваше министерство обороны предприняло все правильные шаги", - отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что после принятия Финляндии и Швеции в НАТО стало гораздо легче добиться безопасности в Балтийском море.

"Благодаря Украине российские вооруженные силы очень пострадали. Однако если бы США отвернулись от Европы, а сама Европа не смогла бы объединиться, то в течение трех-четырех лет Россия смогла бы восстановиться", - сказал Бен Ходжес.

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