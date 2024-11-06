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Первые лица Латвии поздравили Трампа с победой

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Президенты Латвии и США
Президенты Латвии и США Фото: Скриншот x.com/edgarsrinkevics

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

В своем аккаунте в соцсети Х президент Латвии написал, что поздравляет Дональда Трампа и надеется на сотрудничество.

"Поздравляем избранного президента США Дональда Трампа и надеемся на сотрудничество для укрепления двусторонних отношений и трансатлантического партнерства. Европе нужны сильные США, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером США", - написал Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня также поздравила Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

"В приоритете Латвии - продолжать укрепление трансатлантических связей. Мы полагаемся на лидерство США в мире. США - наш стратегический партнер и сильный союзник по НАТО. Латвия тратит на оборону более 3% от ВВП", - написала Силиня в соцсети Х .

Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Дональда Трампа с избранием также поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Украины Владимир Зеленский.

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