Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой на выборах президента США

"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки! Пусть Бог благословит и направит вас", написал президент Сальвадора в соцсети Х.

Он сделал публикацию после того, как Fox News, близкий к Республиканской партии, объявил о том, что Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270 против 226 у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Пока, кроме телеканала Fox больше никто не объявил Трампа победителем на выборах.

Официально подсчет голосов еще не завершен. В то же время газета The New York Times после оглашения результатов выборов в большинстве штатов прогнозирует, что Трамп победит с вероятностью в 95%.

Издание The Moscow Times отмечает, что в случае победы Трамп станет вторым в истории США президентом, который будет занимать этот пост с перерывом. Первым в конце XIX века был Гровер Кливленд.

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