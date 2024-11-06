Совет по конкуренции: нет доказательств картельного сговора в розничной торговле

В ходе надзора за рынком не было выявлено никаких признаков возможного сговора между его участниками. Напротив, выявлена значительная разница в ценах на одни и те же продукты в разных торговых сетях, заявили в СК.

По всей корзине продуктов питания, изученной в ходе мониторинга рынка, разница цен между самой дорогой торговой сетью и второй по дороговизне составила до 60%, а между второй и третьей - до 30%, сообщили в СК.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис заявил, что утверждения о картельном сговоре в розничной торговле являются не только популистским, но и наказуемым деянием, так как заявления Юревица свидетельствуют о намеренном введении общественности в заблуждение.

Он подчеркнул, что в отрасли розничной торговли существует строгий надзор, рынок подвержен постоянному мониторингу и нарушения, о которых говорит Юревицс, никогда не были обнаружены.