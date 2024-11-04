Депутаты планируют добиться снижения цен на продукты питания в магазинах

Он отметил, что в коалиции состоялась широкая дискуссия о ценах на продукты, и, по его мнению, в латвийских супермаркетах видны признаки картеля.

"Мы видим, что цены на продукты питания несоразмерно высоки", - сказал Юревицс.

На данный момент неясно, какие меры будут использованы для снижения цен на продукты, но

"есть общее понимание, что в Латвии не существует настоящего свободного рынка среди супермаркетов, и цены на продовольствие частично необоснованны", сказал Юревицс.

Партнеры по коалиции согласны, что необходимо улучшить доступность информации, чтобы развивалась конкуренция. Открытость информации - важный шаг на пути к более справедливой ценовой политике, добавил Юревицс.

Министр земледелия Арманд Краузе сообщил, что решения будут также разрабатываться совместно с отраслевыми ассоциациями, отметив важность открытого ценообразования.

Говоря о том, когда могут быть разработаны конкретные решения, Юревицс подчеркнул, что "по этому вопросу не должно быть никаких задержек". Он считает, что большая часть решений может быть принята еще в этом году.

Как сообщалось, Министерство экономики до конца этого года готово разработать предложения о максимальном уровне наценок на продукты питания.

Предложенный министром экономики Виктором Валайнисом план ограничения цен на продукты питания нацелен на то, чтобы латвийцам не приходилось переплачивать за товары первой необходимости.

План также направлен на устранение разницы в ценах на местные и импортные продукты и урегулирование отношений между участниками цепочки поставок, чтобы производители не были вынуждены продавать товары по неоправданно низким ценам или даже ниже себестоимости.

Также планируется содействовать увеличению доли местных продуктов питания в магазинах.

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