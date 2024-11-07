Иман Хелиф, алжирская боксерша, которая Олипиаде в Париже не только завоевала золото, но и попала в гендерный скандал, подала в суд из-за сообщений СМИ об утечке медицинских документов, ставящих под сомнение ее пол, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).
Олимпийская боксерша подает в суд из-за заявлений о мужских хромосомах в ее организме
10 августа 2024 года боксерша Хелиф стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже в категории до 66 кг. После ее триумфа стало известно, что алжирка подала жалобу во французский суд за оскорбления в интернете.
В прошлом году она была дисквалифицирована Международной федерацией бокса (IBA) во время чемпионата мира. В федерации, которой управляет россиянин Умар Кремлёв и которая находится в конфликте с МОК, заявили, что боксёрша не прошла гендерный тест. У неё были проблемы с уровнем тестостерона, поэтому некоторые начали говорить, что ей не следует соревноваться с женщинами.
МОК встал на защиту Хелиф, подчеркнув, что тесты, проведённые IBA, были незаконными и не заслуживали доверия. В своём заявлении МОК сообщил, что перед Играми в Париже спортсменка прошла все необходимые тесты и квалификацию.
Однако спустя почти три месяца после Олимпиады скандал разгорелся с новой силой. В сообщениях, опубликованных во Франции на этой неделе, утверждалось, что у 25-летней спортсменки хромосомы XY (мужские), а также говорилось о других особенностях ее организма.
🚨🇩🇿MEDICAL REPORT REVEALS ALGERIAN BOXER IMANE KHELIF HAS XY CHROMOSOMES— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 4, 2024
A leaked report has revealed that Algerian boxer Imane Khelif, who won gold at the Paris Olympics in women’s boxing, has XY chromosomes and internal testes.
The findings, linked to a rare sexual… pic.twitter.com/H3qCmCUyBD
МОК сообщил, что Хелиф готовится подать в суд из-за этих сообщений.
"МОК не будет комментировать судебные разбирательства и сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено".
"Как и на предыдущих соревнованиях, пол и возраст спортсменов соответствовали паспортным данным", - вновь заявил комитет журналистам.
В августе Хелиф также подала жалобу французским властям на социльную сеть X. В иске также фигурировали имена писательницы Джоан Роулинг и владельца социальной сети X Илона Маска.
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