Олимпийская боксерша подает в суд из-за заявлений о мужских хромосомах в ее организме

10 августа 2024 года боксерша Хелиф стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже в категории до 66 кг. После ее триумфа стало известно, что алжирка подала жалобу во французский суд за оскорбления в интернете.

В прошлом году она была дисквалифицирована Международной федерацией бокса (IBA) во время чемпионата мира. В федерации, которой управляет россиянин Умар Кремлёв и которая находится в конфликте с МОК, заявили, что боксёрша не прошла гендерный тест. У неё были проблемы с уровнем тестостерона, поэтому некоторые начали говорить, что ей не следует соревноваться с женщинами.

МОК встал на защиту Хелиф, подчеркнув, что тесты, проведённые IBA, были незаконными и не заслуживали доверия. В своём заявлении МОК сообщил, что перед Играми в Париже спортсменка прошла все необходимые тесты и квалификацию.