Таксисту, обвиненному в шпионаже, предъявлено обвинение по аналогичному делу

Сергея Сидорова и мать Александра Дубяго обвинили в сборе информации для России.

Ранее сообщалось, что 10 мая 2022 года Александр Дубяго пришел с российским флагом к памятнику в парке Победы.

За эти действия против Дубяго было возбуждено уголовное дело, и он даже некоторое время находился под стражей, однако позже Служба госбезопасности Латвии (VDD) дело закрыло.

В прокуратуре не стали комментировать обвинения, но, как ранее сообщалось в СМИ, Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовное дело в отношении лиц 2 мая 2024 года.

В рамках уголовного процесса VDD осуществляло уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах Риги и ее окрестностей.

По данным, полученным в ходе расследования, эти люди незаконно собирали и передавали в Россию информацию о других лицах, подозреваемых в шпионаже в Латвии, которые были заключены под стражу.

Как уже сообщалось, в октябре Рижский городской суд признал Сидорова виновным в шпионаже в пользу России по другому делу, приговорив его к семи годам лишения свободы и двум годам условного надзора.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!