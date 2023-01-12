Видео ⟩ VDD прекратила дело против юноши с российским флагом у памятника в Пардаугаве

Государственная полиция возбудила уголовный процесс в отношении указанного лица после того, как 10 мая прошлого года в Пардаугаве лицо публично демонстрировало российский флаг у памятника, прославляющего советскую оккупацию.

Уголовный процесс был начат по статье Уголовного закона о возможной героизации и оправдании преступлений против мира и военных преступлений. В соответствии со своей компетенцией VDD приняла этот уголовный процесс в свое производство. Дубяго даже провел некоторое время в заключении.

Теперь VDD сообщает, что уголовное производство было прекращено 30 декабря прошлого года на основании указаний надзирающего прокурора и главного прокурора об отсутствии состава уголовного преступления.

При этом, по оценке VDD, лицо использовало российский флаг как символ, прославляющий военную агрессию и военные преступления. Принимая во внимание вышеизложенное, служба будет рекомендовать Государственной полиции принять решение о применении административной ответственности в соответствии с законом об административных наказаниях за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.

Видео: Момент задержания у памятника в Пардаугаве