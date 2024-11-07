Видео "Андерлехт" прибыл в Латвию - бельгийские болельщики шумят в Старой Риге

"Андерлехт" отправился в Латвию в среду, 6 октября, сообщается в социальных сетях клуба. Вице-чемпион Бельгии поделился несколькими фотографиями с ночной тренировки на стадионе "Даугава".

В день матча "Андерлехт" также опубликовал короткое видео с видами Риги для своих подписчиков в социальных сетях.

Самым яростным болельщикам не разрешено сопровождать свой клуб. УЕФА запретил активным фанатам "Андерлехта" посещать матч в Риге. RFS пообещал уважать это решение. В беседе с Apollo.lv представители клуба сообщили, что сотрудничают с Государственной полицией, чтобы предотвратить появление агрессивных фанатов "Андерлехта" на стадионе.

Однако, как и следовало ожидать, бельгийские болельщики все равно приехали в Латвию. Они были замечены в Старой Риге, где шумно себя вели.

Видео: Бельгийские болельщики поют и шумят в Старой Риге

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