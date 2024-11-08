Фото RFS вырвал фантастическую ничью в матче с "Андерлехтом"

RFS сыграл вничью 1:1 (0:0) с бельгийской командой "Андерлехт".

На 85-ой минуте матча 20-летний игрок "Андерлехт" Марио Струйкенс забил в ворота латвийского клуба.

Он получил мяч в центре штрафной площади RFS, разворнулся и фантастическим ударом пробил точно в "девятку".

На 6-ой добавленной минуте игрок "Андерлехта" Мусса Н'Диайе забил мяч в свои ворота.

Бельгийский клуб потерял первые очки в турнире Лиги Европы. "Андерлехт", как и стамбульский "Галатасарай", остался без побед лишь в матчах, сыгранных в Риге.

RFS находится на 32-м месте с двумя очками в четырех матчах, а "Андерлехт" расположился на пятой позиции с десятью очками.

В своем дебютном матче в Лиге Европы RFS проиграла румынскому ФКСБ со счетом 1:4, затем сыграла со счетом 2:2 с одним из фаворитов турнира, стамбульским "Галатасараем", а также проиграла на выезде "Айнтрахту" из Франкфурта со счетом 0:1.

Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

Восемь лучших команд основного турнира обеспечивают себе места в 1/8 финала, обладатели 9-24 мест сразятся в первом раунде турнира плей-офф, а для остальных команд сезон будет завершен. Этот формат проводится впервые в Лиге Европы, заменяя традиционный групповой турнир.

Финал Лиги Европы пройдет 25 мая в испанском городе Бильбао.

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