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ФОТО Неприятный инцидент в магазине Таллинна: продавец не приняла у женщины купюру

Перевод: Елизавета Лынник
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Оплата покупки. Иллюстративное фото
Оплата покупки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

"Когда кассир провел купюру через аппарат раз пять, я уже подумала: о нет, аппарат точно сломан", - рассказала женщина, описывая свой поход в магазин, который закончился неожиданным образом.

Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной, поделилась в Facebook ситуацией, с которой столкнулась впервые в жизни. Женщина посетила известное заведение в Таллинне, расплатилась наличными и получила сдачу в размере 15 евро.

"Сегодня я достала из той сдачи 10 евро, чтобы расплатиться в магазине, и продавец вернул их, сказав, что это фальшивка", - написала она в своем посте.

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