"Когда кассир провел купюру через аппарат раз пять, я уже подумала: о нет, аппарат точно сломан", - рассказала женщина, описывая свой поход в магазин, который закончился неожиданным образом.
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ФОТО ⟩ Неприятный инцидент в магазине Таллинна: продавец не приняла у женщины купюру
Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной, поделилась в Facebook ситуацией, с которой столкнулась впервые в жизни. Женщина посетила известное заведение в Таллинне, расплатилась наличными и получила сдачу в размере 15 евро.