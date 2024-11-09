ФОТО Неприятный инцидент в магазине Таллинна: продавец не приняла у женщины купюру

Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной, поделилась в Facebook ситуацией, с которой столкнулась впервые в жизни. Женщина посетила известное заведение в Таллинне, расплатилась наличными и получила сдачу в размере 15 евро.

"Сегодня я достала из той сдачи 10 евро, чтобы расплатиться в магазине, и продавец вернул их, сказав, что это фальшивка", - написала она в своем посте.